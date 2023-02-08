Юрий Лоза призвал облить украинцев святой водой после их реакции на землетрясение в Турции

08 февраля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Юрий Лоза раскритиковал украинцев, радующихся землетрясению в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Украинцев, которые радуются прошедшему 6 февраля землетрясению в Турции, нужно облить святой водой. Такое мнение выразил бард Юрий Лоза. «Если многие украинцы действительно радуются землетрясению в Турции, рассматривая его как наказание за сотрудничество с Россией, то хорошо бы их побрызгать святой водой», — написал Лоза в соцсети. Он добавил, что считает такое ликование людей настоящим сатанизмом. О том, что многие украинцы в соцсетях злорадствуют над жителями Турции, считая землетрясение наказанием за сотрудничество с РФ, ранее написала политолог Ирина Алкснис для РИА Новости. В своем материале она заявила, что украинцы, злорадствующие над горем турков, до конца не осознают свое поведение. «Причина украинского ликования проста: слишком уж турки рады туристам из РФ. К тому же Турция активно зарабатывает на сотрудничестве с Москвой, а это смертный грех в глазах украинцев», — пояснила Алкснис. Мощнейшее землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Землетрясение оказалось настолько мощным, что также задело Сирию. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области. На 4:17 (2:17 МСК) 8 февраля известно, что в результате землетрясения в Турции погибли более 5,8 тысячи человек, а в Сирии — 1 250 человек, пишет ТАСС. Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман считает, что произошедшее событие в Турции является уникальным, поэтому изучать его предстоит длительное время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинцев, которые радуются прошедшему 6 февраля землетрясению в Турции, нужно облить святой водой. Такое мнение выразил бард Юрий Лоза. «Если многие украинцы действительно радуются землетрясению в Турции, рассматривая его как наказание за сотрудничество с Россией, то хорошо бы их побрызгать святой водой», — написал Лоза в соцсети. Он добавил, что считает такое ликование людей настоящим сатанизмом. О том, что многие украинцы в соцсетях злорадствуют над жителями Турции, считая землетрясение наказанием за сотрудничество с РФ, ранее написала политолог Ирина Алкснис для РИА Новости. В своем материале она заявила, что украинцы, злорадствующие над горем турков, до конца не осознают свое поведение. «Причина украинского ликования проста: слишком уж турки рады туристам из РФ. К тому же Турция активно зарабатывает на сотрудничестве с Москвой, а это смертный грех в глазах украинцев», — пояснила Алкснис. Мощнейшее землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Землетрясение оказалось настолько мощным, что также задело Сирию. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области. На 4:17 (2:17 МСК) 8 февраля известно, что в результате землетрясения в Турции погибли более 5,8 тысячи человек, а в Сирии — 1 250 человек, пишет ТАСС. Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман считает, что произошедшее событие в Турции является уникальным, поэтому изучать его предстоит длительное время.