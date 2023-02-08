Курганские власти обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга 08 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 + О новых возможных авиарейсах рассказал губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители правительства Курганской области обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга и Новосибирска. Об этом 8 февраля написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Обсудили также перспективы увеличения количества рейсов из аэропорта Кургана. Смотрим Екатеринбург, Новосибирск, юг России (туризм). Открытие таких направлений, как правило, требует софинансирования из бюджета», — написал Шумков. Он объяснил, что власти будут подавать заявки после консультаций с Росавиацией и подтверждения софинансирования. Шумков добавил, что в этом году завершится модернизация аэропорта Кургана. До июля предстоит модернизировать входную группу и уличную платформу. Ранее из Кургана частично отменили рейсы до Москвы и Сочи. В 2022 году меньше двух месяцев курганцы могли улететь в Новый Уренгой. Тогда Шумков объяснил отмену рейса слабой востребованностью этого направления у пассажиров. Представители правительства Курганской области обсуждают появление авиарейсов до Екатеринбурга и Новосибирска. Об этом 8 февраля написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Обсудили также перспективы увеличения количества рейсов из аэропорта Кургана. Смотрим Екатеринбург, Новосибирск, юг России (туризм). Открытие таких направлений, как правило, требует софинансирования из бюджета», — написал Шумков. Он объяснил, что власти будут подавать заявки после консультаций с Росавиацией и подтверждения софинансирования. Шумков добавил, что в этом году завершится модернизация аэропорта Кургана. До июля предстоит модернизировать входную группу и уличную платформу. Ранее из Кургана частично отменили рейсы до Москвы и Сочи. В 2022 году меньше двух месяцев курганцы могли улететь в Новый Уренгой. Тогда Шумков объяснил отмену рейса слабой востребованностью этого направления у пассажиров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям