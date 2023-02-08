08 февраля 2023
07 февраля 2023

Семье в ЯНАО, у которой забрали детей, создают препятствия в общении с ними

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, ребенок, рисование, дом творчества
Родителям запретили принимать участие в воспитании детей Фото:

Семье из Губкинского (ЯНАО), у которой отняли детей из-за ссоры сына с отцом, не разрешают проводить время с ними. Как рассказал URA.RU глава семейства Сергей Бабич, представители школы сообщают об этом в органы опеки, таким образом, создавая препятствия в общении с детьми.

«Дети сейчас живут с дедушкой и бабушкой. Мы просто помогаем им. Я отвез сыновей в новогодние праздники на „Елку Главы“, и тут же на меня поступила жалоба из-за того, что я привозил их лично. При этом, они якобы не запрещают видеться, но создают препятствия для этого», — уточняет отец.

Собеседник агентства пояснил, что они с супругой пытаются помогать своим родителям в бытовых вопросах: отвезти детей по школьным делам, организовать для них досуг. Из-за этого семья получает замечания. Им говорят, что они не должны заниматься воспитанием детей.

«Из-за всего этого дети очень переживают. Они получают стресс, плачут и просятся жить с родителями. Но мы никак не можем повлиять на ситуацию. Никто не может помочь нам в этом вопросе», — добавил он.

В окружном департаменте образования агентству сообщили, что жалоб со стороны образовательных учреждений в адрес органов опеки не поступало. Родители продолжают участвовать в воспитании и содержании детей, в частности помогают опекуну при подготовке домашних заданий. Отдел опеки Губкинского в соответствии с законодательством направил информацию о законном представителе детей всем организациям, в которых обучаются дети.

«Опекуну — дедушке, также вручено уведомление о недопущении участия родителей в воспитании детей без сопровождения законного представителя. Контакты отца с ребенком разрешены, если это не оказывает на ребенка дурного влияния», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что у многодетной семьи Бабич опека неожиданно забрала троих детей. Это случилось после того, как отец поругался с одним из сыновей из-за компьютера.

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Семье из Губкинского (ЯНАО), у которой отняли детей из-за ссоры сына с отцом, не разрешают проводить время с ними. Как рассказал URA.RU глава семейства Сергей Бабич, представители школы сообщают об этом в органы опеки, таким образом, создавая препятствия в общении с детьми. «Дети сейчас живут с дедушкой и бабушкой. Мы просто помогаем им. Я отвез сыновей в новогодние праздники на „Елку Главы“, и тут же на меня поступила жалоба из-за того, что я привозил их лично. При этом, они якобы не запрещают видеться, но создают препятствия для этого», — уточняет отец. Собеседник агентства пояснил, что они с супругой пытаются помогать своим родителям в бытовых вопросах: отвезти детей по школьным делам, организовать для них досуг. Из-за этого семья получает замечания. Им говорят, что они не должны заниматься воспитанием детей. «Из-за всего этого дети очень переживают. Они получают стресс, плачут и просятся жить с родителями. Но мы никак не можем повлиять на ситуацию. Никто не может помочь нам в этом вопросе», — добавил он. В окружном департаменте образования агентству сообщили, что жалоб со стороны образовательных учреждений в адрес органов опеки не поступало. Родители продолжают участвовать в воспитании и содержании детей, в частности помогают опекуну при подготовке домашних заданий. Отдел опеки Губкинского в соответствии с законодательством направил информацию о законном представителе детей всем организациям, в которых обучаются дети. «Опекуну — дедушке, также вручено уведомление о недопущении участия родителей в воспитании детей без сопровождения законного представителя. Контакты отца с ребенком разрешены, если это не оказывает на ребенка дурного влияния», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что у многодетной семьи Бабич опека неожиданно забрала троих детей. Это случилось после того, как отец поругался с одним из сыновей из-за компьютера.
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