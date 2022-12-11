Опека в ЯНАО забрала детей у многодетной семьи из-за ссоры с отцом

12 декабря 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Отобрали детей и отвезли в приемное отделение больницы, рассказал глава семейства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У многодетной семьи из Губкинского (ЯНАО) опека неожиданно забрала троих детей. У семьи Бабич, воспитывающих двух сыновей и дочь, изъяли детей после бытовой ссоры между отцом и сыном, рассказал URA.RU глава семейства Сергей. «С 17 марта 2022 года отдел опеки и попечительства пытается отнять у нас самое дорогое в жизни — наших детей. Ничего не объясняя, в течение суток сфабриковали на нас дело, основываясь только на словах ребенка, который обиделся на меня из-за компьютера, в чем он признался в тот же вечер», — поясняет он. По словам собеседника агентства, детей удерживали в больнице. С ними не разговаривали и не хотели отпускать к родителям или родственникам. Он отметил, что ребят увезли без объяснения причин и планировали отправить в детский дом. «Когда детей просто так отобрать не получилось, они поместили их в детское отделение, хотя показаний к госпитализации не было. Нас уверили, что дети переночуют и завтра вечером проведут осмотр квартиры и вернут детей домой, тем самым введя нас и наших родственников в заблуждение», — добавил Бабич. Отец рассказал, что в больнице у детей якобы нашли заболевания, которыми они никогда прежде не болели. Пока они находились там, родители обращались к представителям органов власти. Однако там им ничем помочь не смогли. «Про эту ситуацию знают все: глава города, заместители, но все разводят руками, говорят помочь ничем не могут, на наши вопросы просто отмалчиваются и говорят сами виноваты», — сказал он. На данный момент семье Бабич удалось выиграть суд по гражданскому делу. Но оказалось, что прокуратура и органы опеки не согласны с решением суда. Вследствие чего была подана апелляционная жалоба. «Мы опасаемся за здоровье наших детей, наши вопросы остаются без ответа. Сколько это все протянется — неизвестно, хотя мы и каждый день приходим к детям и общаемся с ними, помогая делать уроки, играя с ними, нам невыносима одна мысль возвращаться в пустой дом», — подчеркнул собеседник. В окружной прокуратуре агентству информацию подтвердили. «Мы и опека не согласны с решением суда, принесли апелляционное представление на него, соответственно, в силу оно не вступило», — ответили там. URA.RU направило запрос в мэрию и департамент образования. На момент публикации ответ не поступило. Ранее сообщалось, что у многодетной семьи забрали приемных детей из-за бытовой ссоры. Вскоре проблема семьи дошла до губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У многодетной семьи из Губкинского (ЯНАО) опека неожиданно забрала троих детей. У семьи Бабич, воспитывающих двух сыновей и дочь, изъяли детей после бытовой ссоры между отцом и сыном, рассказал URA.RU глава семейства Сергей. «С 17 марта 2022 года отдел опеки и попечительства пытается отнять у нас самое дорогое в жизни — наших детей. Ничего не объясняя, в течение суток сфабриковали на нас дело, основываясь только на словах ребенка, который обиделся на меня из-за компьютера, в чем он признался в тот же вечер», — поясняет он. По словам собеседника агентства, детей удерживали в больнице. С ними не разговаривали и не хотели отпускать к родителям или родственникам. Он отметил, что ребят увезли без объяснения причин и планировали отправить в детский дом. «Когда детей просто так отобрать не получилось, они поместили их в детское отделение, хотя показаний к госпитализации не было. Нас уверили, что дети переночуют и завтра вечером проведут осмотр квартиры и вернут детей домой, тем самым введя нас и наших родственников в заблуждение», — добавил Бабич. Отец рассказал, что в больнице у детей якобы нашли заболевания, которыми они никогда прежде не болели. Пока они находились там, родители обращались к представителям органов власти. Однако там им ничем помочь не смогли. «Про эту ситуацию знают все: глава города, заместители, но все разводят руками, говорят помочь ничем не могут, на наши вопросы просто отмалчиваются и говорят сами виноваты», — сказал он. На данный момент семье Бабич удалось выиграть суд по гражданскому делу. Но оказалось, что прокуратура и органы опеки не согласны с решением суда. Вследствие чего была подана апелляционная жалоба. «Мы опасаемся за здоровье наших детей, наши вопросы остаются без ответа. Сколько это все протянется — неизвестно, хотя мы и каждый день приходим к детям и общаемся с ними, помогая делать уроки, играя с ними, нам невыносима одна мысль возвращаться в пустой дом», — подчеркнул собеседник. В окружной прокуратуре агентству информацию подтвердили. «Мы и опека не согласны с решением суда, принесли апелляционное представление на него, соответственно, в силу оно не вступило», — ответили там. URA.RU направило запрос в мэрию и департамент образования. На момент публикации ответ не поступило. Ранее сообщалось, что у многодетной семьи забрали приемных детей из-за бытовой ссоры. Вскоре проблема семьи дошла до губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.