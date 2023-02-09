Байден уверен, что Путин «уже потерял Украину»

09 февраля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден считает, что у России нет никаких шансов Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин уже потерял Украину и у него нет шансов в этом конфликте. Такое мнение Байден высказал в интервью PBS NewsHour. «Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину», — сказал Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour . По его словам, президент России якобы надеялся на бездействие и развал НАТО. Спецоперация на Украине не заканчивается только из-за поддержки Запада и отправки вооружения ВСУ, сказала глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Украина и Россия пока не готовы уступать территории, что является препятствием для мирных переговоров. Для достижения мира на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России, высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин уже потерял Украину и у него нет шансов в этом конфликте. Такое мнение Байден высказал в интервью PBS NewsHour. «Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину», — сказал Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour. По его словам, президент России якобы надеялся на бездействие и развал НАТО. Спецоперация на Украине не заканчивается только из-за поддержки Запада и отправки вооружения ВСУ, сказала глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Украина и Россия пока не готовы уступать территории, что является препятствием для мирных переговоров. Для достижения мира на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России, высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.