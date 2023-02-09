Байден уверен, что Путин «уже потерял Украину»

Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин уже потерял Украину и у него нет шансов в этом конфликте. Такое мнение Байден высказал в интервью PBS NewsHour.
«Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину», — сказал Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour. По его словам, президент России якобы надеялся на бездействие и развал НАТО.
Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин уже потерял Украину и у него нет шансов в этом конфликте. Такое мнение Байден высказал в интервью PBS NewsHour. «Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину», — сказал Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour. По его словам, президент России якобы надеялся на бездействие и развал НАТО. Спецоперация на Украине не заканчивается только из-за поддержки Запада и отправки вооружения ВСУ, сказала глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Украина и Россия пока не готовы уступать территории, что является препятствием для мирных переговоров. Для достижения мира на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России, высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.