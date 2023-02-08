08 февраля 2023
07 февраля 2023

Транспортный прокурор проконтролировал решение проблем жителей отдаленных районов ЯНАО

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное дело
Владимир Дроздецкий провел личный прием граждан Фото:

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел личный прием граждан в ходе рабочего визита в ЯНАО. Как сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, он проверил решение проблем, озвученных жителями в 2022 году.

«Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий в ходе рабочего визита в ЯНАО провел личный прием граждан в порядке контроля за устранением нарушений закона и решением проблем, озвученных в июне 2022 года в ходе выездной приемной в отдаленных населенных пунктах Ямала. В мероприятии приняли участие глава администрации Шурышкарского района и заместитель главы администрации села Катравож», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что по инициативе прокуратуры для жителей села Шурышкары авиаперевозчик увеличил разбронировку пассажирских мест на участке Салехард — Шурышкары — Салехард. Было добавлено четыре вертолетных рейса по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и обратно. Добавили перевозки на теплоходе большей пассажировместительностью, отремонтировали теплоход «Фарман Салманов», одно судно Брандвахта-11 утилизировали. Прокурор и дальше будет контролировать устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что местным прокурорам ЯНАО дано поручение проверить аэропорты региона на соблюдение безопасности полетов. Особое внимание требовалось уделить оснащению воздушных гаваней снегоуборочными машинами.

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Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел личный прием граждан в ходе рабочего визита в ЯНАО. Как сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, он проверил решение проблем, озвученных жителями в 2022 году. «Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий в ходе рабочего визита в ЯНАО провел личный прием граждан в порядке контроля за устранением нарушений закона и решением проблем, озвученных в июне 2022 года в ходе выездной приемной в отдаленных населенных пунктах Ямала. В мероприятии приняли участие глава администрации Шурышкарского района и заместитель главы администрации села Катравож», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что по инициативе прокуратуры для жителей села Шурышкары авиаперевозчик увеличил разбронировку пассажирских мест на участке Салехард — Шурышкары — Салехард. Было добавлено четыре вертолетных рейса по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и обратно. Добавили перевозки на теплоходе большей пассажировместительностью, отремонтировали теплоход «Фарман Салманов», одно судно Брандвахта-11 утилизировали. Прокурор и дальше будет контролировать устранение нарушений. Ранее сообщалось, что местным прокурорам ЯНАО дано поручение проверить аэропорты региона на соблюдение безопасности полетов. Особое внимание требовалось уделить оснащению воздушных гаваней снегоуборочными машинами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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