В Пермском крае мать месяцами истязала свою малолетнюю дочь

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
Женщину осудили по статье об истязании несовершеннолетнего Фото:

В Пермском крае суд города Кудымкар вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в истязании несовершеннолетнего. Также была доказана ее вина в применении насилия в отношении представителя власти.

«Суд установил, что осужденная в период с февраля по июнь 2022 года систематически избивала свою родную малолетнюю дочь. Также подвергала ее унижениям, высказывала в ее адрес угрозы убийством. Когда было принято решение об изъятии ребенка из семьи, злоумышленница оказала противодействие двум сотрудникам полиции, применив в отношении них физическую силу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В результате суд приговорил виновную к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора в пользу пострадавшего ребенка была взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тысяч рублей. Осужденную лишили родительских прав, ребенка поместили в специализированное учреждение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за истязание собственной дочери будут судить жительницу города Добрянка. Следствием установлено, что женщина около года причиняла 12-летней девочке физические и нравственные страдания.

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В Пермском крае суд города Кудымкар вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в истязании несовершеннолетнего. Также была доказана ее вина в применении насилия в отношении представителя власти. «Суд установил, что осужденная в период с февраля по июнь 2022 года систематически избивала свою родную малолетнюю дочь. Также подвергала ее унижениям, высказывала в ее адрес угрозы убийством. Когда было принято решение об изъятии ребенка из семьи, злоумышленница оказала противодействие двум сотрудникам полиции, применив в отношении них физическую силу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В результате суд приговорил виновную к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора в пользу пострадавшего ребенка была взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тысяч рублей. Осужденную лишили родительских прав, ребенка поместили в специализированное учреждение. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за истязание собственной дочери будут судить жительницу города Добрянка. Следствием установлено, что женщина около года причиняла 12-летней девочке физические и нравственные страдания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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