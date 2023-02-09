В Пермском крае мать месяцами истязала свою малолетнюю дочь

Женщину осудили по статье об истязании несовершеннолетнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае суд города Кудымкар вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в истязании несовершеннолетнего. Также была доказана ее вина в применении насилия в отношении представителя власти.

«Суд установил, что осужденная в период с февраля по июнь 2022 года систематически избивала свою родную малолетнюю дочь. Также подвергала ее унижениям, высказывала в ее адрес угрозы убийством. Когда было принято решение об изъятии ребенка из семьи, злоумышленница оказала противодействие двум сотрудникам полиции, применив в отношении них физическую силу», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В результате суд приговорил виновную к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора в пользу пострадавшего ребенка была взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тысяч рублей. Осужденную лишили родительских прав, ребенка поместили в специализированное учреждение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за истязание собственной дочери будут судить жительницу города Добрянка. Следствием установлено, что женщина около года причиняла 12-летней девочке физические и нравственные страдания.