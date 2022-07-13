Пермячка почти год истязала собственную 12-летнюю дочь

Женщину обвинили по статье об истязании несовершеннолетнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Добрянка, расположенного под Пермью, перед судом предстанет 37-летняя жительница, истязавшая собственную дочь. Женщина, с июня 2021 года по апрель 2022 года, причиняла 12-летней девочке физические и нравственные страдания, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что обвиняемая, испытывая неприязнь, нетерпимость и раздражение к 12-летней дочери […] неоднократно оскорбляя дочь, систематически причиняла ей физические и психические страдания, побои и иные насильственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Женщина обвиняется по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Материалы уголовного дела в отношении нее направлены суд для рассмотрения по существу.

URA.RU также рассказывало о многодетной матери из Добрянского городского округа, которую уличили в жестоком обращении с детьми. Полиция выяснила, что 38-летняя женщина часто оставляла несовершеннолетних одних, не кормила их должным образом и не обеспечивала необходимой одеждой.