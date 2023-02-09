09 февраля 2023

Пробная версия российского аналога Instagram* появилась на Android и iOS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, google play
Бета-версия «Россграма» стала доступна для основных операционных систем Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Создатели «Россграма» запустили пробную версию приложения для систем iOS и Android. Приложение должно стать альтернативой американскому Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили официальные представители.

«Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS Россграм доступен через приложение TestFlight», — сообщили разработчики в своем telegram-канале «Россграм — официальное сообщество».

Данное приложение было разработано как аналог запрещенному Instagram. Приложение является визуальной копией американской соцсети, где есть все необходимые элементы интерфейса последней. Приложение Instagram было замешано в ведении информационных войн против России и ее граждан. Разрешение публиковать на данном ресурсе, а также на Facebook призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений.

*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Создатели «Россграма» запустили пробную версию приложения для систем iOS и Android. Приложение должно стать альтернативой американскому Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили официальные представители. «Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS Россграм доступен через приложение TestFlight», — сообщили разработчики в своем telegram-канале «Россграм — официальное сообщество». Данное приложение было разработано как аналог запрещенному Instagram. Приложение является визуальной копией американской соцсети, где есть все необходимые элементы интерфейса последней. Приложение Instagram было замешано в ведении информационных войн против России и ее граждан. Разрешение публиковать на данном ресурсе, а также на Facebook призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...