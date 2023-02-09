Пробная версия российского аналога Instagram* появилась на Android и iOS

Создатели «Россграма» запустили пробную версию приложения для систем iOS и Android. Приложение должно стать альтернативой американскому Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили официальные представители.
«Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS Россграм доступен через приложение TestFlight», — сообщили разработчики в своем telegram-канале «Россграм — официальное сообщество».
Данное приложение было разработано как аналог запрещенному Instagram. Приложение является визуальной копией американской соцсети, где есть все необходимые элементы интерфейса последней. Приложение Instagram было замешано в ведении информационных войн против России и ее граждан. Разрешение публиковать на данном ресурсе, а также на Facebook призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений.
*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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