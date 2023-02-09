Пробная версия российского аналога Instagram* появилась на Android и iOS

10 февраля 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Бета-версия «Россграма» стала доступна для основных операционных систем Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Создатели «Россграма» запустили пробную версию приложения для систем iOS и Android. Приложение должно стать альтернативой американскому Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили официальные представители. «Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS Россграм доступен через приложение TestFlight», — сообщили разработчики в своем telegram-канале «Россграм — официальное сообщество». Данное приложение было разработано как аналог запрещенному Instagram. Приложение является визуальной копией американской соцсети, где есть все необходимые элементы интерфейса последней. Приложение Instagram было замешано в ведении информационных войн против России и ее граждан. Разрешение публиковать на данном ресурсе, а также на Facebook призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Создатели «Россграма» запустили пробную версию приложения для систем iOS и Android. Приложение должно стать альтернативой американскому Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили официальные представители. «Сегодня мы рады сообщить Вам, что Россграм появился в российском магазине приложений для Android RuStore. Пока что это публичная ограниченная beta-версия на 10000 человек. Для владельцев Android мы выложили APK-файл, а для владельцев смартфонов с iOS Россграм доступен через приложение TestFlight», — сообщили разработчики в своем telegram-канале «Россграм — официальное сообщество». Данное приложение было разработано как аналог запрещенному Instagram. Приложение является визуальной копией американской соцсети, где есть все необходимые элементы интерфейса последней. Приложение Instagram было замешано в ведении информационных войн против России и ее граждан. Разрешение публиковать на данном ресурсе, а также на Facebook призывы к убийству россиян привело к блокировке соответствующих приложений. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.