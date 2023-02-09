Мэр из ЯНАО вручила землякам сертификаты на переезд в другие регионы. Фото

10 февраля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Марина Трескова вручила землякам сертификаты для покупки жилья в других регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова вручила землякам семь сертификатов для приобретения жилья в других регионах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжается реализация программы „Сотрудничество“. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вручила жилищные сертификаты. Все участники программы — люди разных профессий, все имеют многолетний стаж работы на Крайнем Севере», — написала Марина Трескова в соцсети. Она пожелала землякам удачи на новом месте. Также Трескова напомнила, что в 2022 году в Лабытнанги и Харпе программой «Сотрудничество» воспользовались 77 семей. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о продлении программы «Сотрудничество» еще на пять лет. Он считает, что данная программа эффективна. Марина Трескова (в центре) вручила жилищные сертификаты в рамках программы «Сотрудничество» Фото: страница Марины Тресковой, Вк

Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова вручила землякам семь сертификатов для приобретения жилья в других регионах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжается реализация программы „Сотрудничество“. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вручила жилищные сертификаты. Все участники программы — люди разных профессий, все имеют многолетний стаж работы на Крайнем Севере», — написала Марина Трескова в соцсети. Она пожелала землякам удачи на новом месте. Также Трескова напомнила, что в 2022 году в Лабытнанги и Харпе программой «Сотрудничество» воспользовались 77 семей. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о продлении программы «Сотрудничество» еще на пять лет. Он считает, что данная программа эффективна.