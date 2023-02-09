09 февраля 2023
08 февраля 2023

Мэр из ЯНАО вручила землякам сертификаты на переезд в другие регионы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Трескова вручила землякам сертификаты для покупки жилья в других регионах Фото:

Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова вручила землякам семь сертификатов для приобретения жилья в других регионах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжается реализация программы „Сотрудничество“. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вручила жилищные сертификаты. Все участники программы — люди разных профессий, все имеют многолетний стаж работы на Крайнем Севере», — написала Марина Трескова в соцсети.

Она пожелала землякам удачи на новом месте. Также Трескова напомнила, что в 2022 году в Лабытнанги и Харпе программой «Сотрудничество» воспользовались 77 семей.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о продлении программы «Сотрудничество» еще на пять лет. Он считает, что данная программа эффективна.

Марина Трескова (в центре) вручила жилищные сертификаты в рамках программы «Сотрудничество»
Фото:

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Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова вручила землякам семь сертификатов для приобретения жилья в других регионах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжается реализация программы „Сотрудничество“. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вручила жилищные сертификаты. Все участники программы — люди разных профессий, все имеют многолетний стаж работы на Крайнем Севере», — написала Марина Трескова в соцсети. Она пожелала землякам удачи на новом месте. Также Трескова напомнила, что в 2022 году в Лабытнанги и Харпе программой «Сотрудничество» воспользовались 77 семей. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о продлении программы «Сотрудничество» еще на пять лет. Он считает, что данная программа эффективна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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