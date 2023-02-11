Власти Запорожья предупредили о 20-ти тысячной группировке ВСУ в регионе

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ВСУ увеличили количество военной техники в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвели к Запорожской области около двадцати тысяч военных и увеличили в ней присутствие военной техники. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в подконтрольной киевском режиму части Запорожской области скопилось двадцатитысячная группировка противника», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости, добавив, что ВСУ увеличили также и количество военной техники в регионе. При этом член главного совета администрации области отметил, что даже такого скопления вооруженных сил украинской армии будет недостаточно для наступления на регион.

Ранее Рогов сообщал о продвижении российской армии в регионе. Так, в конце января ВС РФ взяли под свой контроль девять населенных пунктов в Запорожье. С учетом этих территорий российскими военными была создана новая линия обороны.

При этом власти Запорожской области неоднократно предупреждали о скорой попытке контратаки ВСУ. Рогов же, в свою очередь, выступал с предположением, что украинская армия начнет наступать уже этой весной.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвели к Запорожской области около двадцати тысяч военных и увеличили в ней присутствие военной техники. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. «По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в подконтрольной киевском режиму части Запорожской области скопилось двадцатитысячная группировка противника», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости, добавив, что ВСУ увеличили также и количество военной техники в регионе. При этом член главного совета администрации области отметил, что даже такого скопления вооруженных сил украинской армии будет недостаточно для наступления на регион. Ранее Рогов сообщал о продвижении российской армии в регионе. Так, в конце января ВС РФ взяли под свой контроль девять населенных пунктов в Запорожье. С учетом этих территорий российскими военными была создана новая линия обороны. При этом власти Запорожской области неоднократно предупреждали о скорой попытке контратаки ВСУ. Рогов же, в свою очередь, выступал с предположением, что украинская армия начнет наступать уже этой весной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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