Украинский боец: 13 февраля закроют въезд в Бахмут

12 февраля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся к проникновению российских военных в Бахмут Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Въезд в Бахмут (Артемовск) закроют для жителей и журналистов с 13 февраля. Об этом заявил украинский боец с позывным «Мадяр». «С завтрашнего дня ограничат въезд в Бахмут для гражданских и прессы. Решение правильное, потому что в городе сейчас очень опасно и есть риск проникновения туда противника», — цитирует украинского бойца УНИАН. Жители смогут заехать по пропускам, сказал он. «Мадяр» отметил, что жителям, которые останутся в городе, окажут военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил не сдавать Бахмут до получения западной военной помощи. В Офисе украинского лидера признавали, что платят высокую цену за удержание этого направления. ЧВК «Вагнер» продвигаются к городу, передает ОТР. Российская армия уже контролирует все пути к Бахмуту. Украинская армия сдастся в плен в Бахмуте через месяц, если военные РФ перережут им снабжение, сказал URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Армия России скоро возьмет в котел Бахмут, цитирует деловое издание «Взгляд» экс-посла ЛНР Родиона Мирошника и донецкого депутата Владислава Бердичевского.

Въезд в Бахмут (Артемовск) закроют для жителей и журналистов с 13 февраля. Об этом заявил украинский боец с позывным «Мадяр». «С завтрашнего дня ограничат въезд в Бахмут для гражданских и прессы. Решение правильное, потому что в городе сейчас очень опасно и есть риск проникновения туда противника», — цитирует украинского бойца УНИАН. Жители смогут заехать по пропускам, сказал он. «Мадяр» отметил, что жителям, которые останутся в городе, окажут военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил не сдавать Бахмут до получения западной военной помощи. В Офисе украинского лидера признавали, что платят высокую цену за удержание этого направления. ЧВК «Вагнер» продвигаются к городу, передает ОТР. Российская армия уже контролирует все пути к Бахмуту. Украинская армия сдастся в плен в Бахмуте через месяц, если военные РФ перережут им снабжение, сказал URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Армия России скоро возьмет в котел Бахмут, цитирует деловое издание «Взгляд» экс-посла ЛНР Родиона Мирошника и донецкого депутата Владислава Бердичевского.