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09 февраля 2023

Жителей ЯНАО напугала стрельба в ресторане

Жители Лабытнанги сообщили о стрельбе в ресторане
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, gv, огневая
В ресторане Лабытнанги были слышны выстрелы Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщили о звуках выстрелов в ресторане «Огни Баку». О происшествии сообщается в telegram-канале «YAMAL | Новости | Происшествия».

«В Лабытнанги из ресторана „Огни Баку“ были слышны выстрелы. Сейчас на месте работают силовики», — сообщается в Telegram.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрян напугали автоматные выстрелы. Ранее, двое подростков в Ноябрьске устроили стрельбу по прохожим, предположительно из пневматического оружия.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщили о звуках выстрелов в ресторане «Огни Баку». О происшествии сообщается в telegram-канале «YAMAL | Новости | Происшествия». «В Лабытнанги из ресторана „Огни Баку“ были слышны выстрелы. Сейчас на месте работают силовики», — сообщается в Telegram. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрян напугали автоматные выстрелы. Ранее, двое подростков в Ноябрьске устроили стрельбу по прохожим, предположительно из пневматического оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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