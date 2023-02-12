Жителей ЯНАО напугала стрельба в ресторане

В ресторане Лабытнанги были слышны выстрелы
Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщили о звуках выстрелов в ресторане «Огни Баку». О происшествии сообщается в telegram-канале «YAMAL | Новости | Происшествия».
«В Лабытнанги из ресторана „Огни Баку“ были слышны выстрелы. Сейчас на месте работают силовики», — сообщается в Telegram.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что ноябрян напугали автоматные выстрелы. Ранее, двое подростков в Ноябрьске устроили стрельбу по прохожим, предположительно из пневматического оружия.
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