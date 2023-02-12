Жителей ЯНАО напугала стрельба в ресторане

Жители Лабытнанги сообщили о стрельбе в ресторане

13 февраля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В ресторане Лабытнанги были слышны выстрелы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщили о звуках выстрелов в ресторане «Огни Баку». О происшествии сообщается в telegram-канале «YAMAL | Новости | Происшествия». «В Лабытнанги из ресторана „Огни Баку“ были слышны выстрелы. Сейчас на месте работают силовики», — сообщается в Telegram. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрян напугали автоматные выстрелы. Ранее, двое подростков в Ноябрьске устроили стрельбу по прохожим, предположительно из пневматического оружия.

Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщили о звуках выстрелов в ресторане «Огни Баку». О происшествии сообщается в telegram-канале «YAMAL | Новости | Происшествия». «В Лабытнанги из ресторана „Огни Баку“ были слышны выстрелы. Сейчас на месте работают силовики», — сообщается в Telegram. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрян напугали автоматные выстрелы. Ранее, двое подростков в Ноябрьске устроили стрельбу по прохожим, предположительно из пневматического оружия.