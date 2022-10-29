Ночные выстрелы напугали жителей Ноябрьска

Жители пожаловались на ночные выстрелы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители одного из районов Ноябрьска ночью 30 октября слышали выстрелы. Эмоциями они поделились в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто-нибудь ночью с 29 на 30 октября слышал выстрелы в районе УТАДС? Не первый раз как я понимаю это происходит, как-то тревожно на районе становится», — написал анонимный автор.

«Да, выстрелы были, стреляли из автомата. Вызвали полицию, вроде забрали. Дети испугались», — ответила в комментариях пользователь Julia Gennadievna. «Тоже слышала около 03:20», — добавила Лидия Григорьева. «Это уже вообще трэш, конечно. Живется, видимо, скучно людям», — прокомментировала Екатерина Корчагина.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили стрельбу по проходящим мимо людям из жилого дома. Школьники уже нанесли травму металлическими пулями матери с ребенком.