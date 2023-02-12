Жители города в ЯНАО устроили спор из-за платных пакетов в Wildberries

Пакеты в Wildberries на ПВЗ стали платными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) в социальной сети устроили спор на тему экологичного использования пакетов в Wildberries, которые стали платными. Часть подписчиков в группе «Подслушано Новый Уренгой» во «ВКонтакте» поддержали маркетплейс, другие предложили найти ему замену. Автора, написавшего пост на условиях анонимности, возмутили нововведения.

«Что происходит с этим миром? Wildberries наглеет с каждым месяцем все больше», — написал пост автор на условиях анонимности.

В комментариях пользователь Сергей Золотарев поддержал автора. «Потому что пошли они вон. Условия они ставят», — возмутился Золотарев. При этом не все горожане разделили это мнение. «Зачем вам эти пакеты? Купите одну сумку и пользуйтесь ею. Раньше вон с авоськами, сетками ходили — красота», — написала Ильсияр Шакурова. Пользователь под ником Максим Максимыч отметил, что скоро такую практику переймут и другие магазины. «Скоро не будет в „сетевых“ [магазинах] мешков рулонных», — написал пользователь Максим Максимыч.

Маркетплейс Wildberries уведомил клиентов о сокращении использования пластиковых пакетов. С 13 февраля пакеты в пункте выдачи стали платными, их стоимость составила от шести до 15 рублей. При этом отмечается, что сумма будет списана с карты, которая привязана к аккаунту. Агентство направило запрос в пресс-службу маркетплейса с просьбой прокомментировать нововведения. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Wildberries отключил возможность бесплатного отказа от товара в момент его случайного оформление, теперь это можно сделать только в пункте выдачи заказа. При этом за каждую единицу товара, от которого клиент хочет отказаться, придется заплатить по 200 рублей.