Wildberries создал условия для жителей ЯНАО, при которых невыгодно отказываться от товара

Жители ЯНАО не могут бесплатно отказаться от заказа Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала корреспонденту URA.RU, что накануне по ошибке сделала заказ на маркетплейсе Wildberries, после чего хотела отменить его. По ее словам, теперь это можно сделать только платно.

«У меня в корзине были товары, которые я отбирала для покупки в будущем. Я случайно нажала на кнопку оформить, с меня в ту же секунду были списаны деньги. Я решила отменить заказ, но у меня не получилось. В чате поддержки написали, что отказаться можно только в пункте выдачи заказа», — рассказала собеседница агентства, пожелав сохранить анонимность.

Она отметила, что при заказе оплатила доставку и при отказе за каждую единицу товара также придется заплатить. «Я заказала товар на 2000 рублей, заплатила за доставку 750 рублей, еще и за возврат трех единиц товара придется заплатить по 200 рублей. Понятное дело, что это бессмысленно. Наверное, на это и расчет», — прокомментировала собеседница агентства. При этом женщина отметила, что в другом регионе можно было отказаться от заказа сразу после оплаты, без лишних доплат.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу маркетплейса Wildberries. На момент публикации ответ не поступил.

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