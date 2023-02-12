Сейсмолог назвал сроки разрушительного землетрясения в Свердловской области

Сейсмолог Шулаков предсказал семибалльное землетрясение на Урале в ближайшие 5 тысяч лет

13 февраля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

От землетрясения в Свердловской области могут быть повреждены здания (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения На Урале возможно землетрясение интенсивностью семь баллов по (12-балльной шкале) в течение ближайших пяти тысяч лет. Это может привести к разрушению некоторых зданий, рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Для Свердловской области землетрясения с интенсивностью в семь баллов могут происходить с периодичностью в 5000 лет. За последние 15 лет на территории региона было два ощутимых землетрясения. Землетрясения с интенсивностью шесть баллов происходили три раза. Они характеризуются незначительными разрушениями в зданиях», — рассказал Шулаков во время онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС. Его коллега заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский уточнил, что речь идет не о магнитуде, а об интенсивности землетрясения. По его словам, катастрофических разрушений при землетрясениях при шестибалльных землетрясениях не будет. Однако может образоваться трещина в здании или обсыпаться штукатурка. Ученые стали внимательнее следить за сейсмической активностью планеты после произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения в Турции. Катаклизм унес жизни почти 30 тысяч жителей страны, были разрушены тысячи зданий. Волны землетрясений дошли до Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Урале возможно землетрясение интенсивностью семь баллов по (12-балльной шкале) в течение ближайших пяти тысяч лет. Это может привести к разрушению некоторых зданий, рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Для Свердловской области землетрясения с интенсивностью в семь баллов могут происходить с периодичностью в 5000 лет. За последние 15 лет на территории региона было два ощутимых землетрясения. Землетрясения с интенсивностью шесть баллов происходили три раза. Они характеризуются незначительными разрушениями в зданиях», — рассказал Шулаков во время онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС. Его коллега заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский уточнил, что речь идет не о магнитуде, а об интенсивности землетрясения. По его словам, катастрофических разрушений при землетрясениях при шестибалльных землетрясениях не будет. Однако может образоваться трещина в здании или обсыпаться штукатурка. Ученые стали внимательнее следить за сейсмической активностью планеты после произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения в Турции. Катаклизм унес жизни почти 30 тысяч жителей страны, были разрушены тысячи зданий. Волны землетрясений дошли до Свердловской области.