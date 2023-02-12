Сейсмолог назвал сроки разрушительного землетрясения в Свердловской области

На Урале возможно землетрясение интенсивностью семь баллов по (12-балльной шкале) в течение ближайших пяти тысяч лет. Это может привести к разрушению некоторых зданий, рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.
«Для Свердловской области землетрясения с интенсивностью в семь баллов могут происходить с периодичностью в 5000 лет. За последние 15 лет на территории региона было два ощутимых землетрясения. Землетрясения с интенсивностью шесть баллов происходили три раза. Они характеризуются незначительными разрушениями в зданиях», — рассказал Шулаков во время онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС.
Его коллега заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский уточнил, что речь идет не о магнитуде, а об интенсивности землетрясения. По его словам, катастрофических разрушений при землетрясениях при шестибалльных землетрясениях не будет. Однако может образоваться трещина в здании или обсыпаться штукатурка.
Ученые стали внимательнее следить за сейсмической активностью планеты после произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения в Турции. Катаклизм унес жизни почти 30 тысяч жителей страны, были разрушены тысячи зданий. Волны землетрясений дошли до Свердловской области.
На Урале возможно землетрясение интенсивностью семь баллов по (12-балльной шкале) в течение ближайших пяти тысяч лет. Это может привести к разрушению некоторых зданий, рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Для Свердловской области землетрясения с интенсивностью в семь баллов могут происходить с периодичностью в 5000 лет. За последние 15 лет на территории региона было два ощутимых землетрясения. Землетрясения с интенсивностью шесть баллов происходили три раза. Они характеризуются незначительными разрушениями в зданиях», — рассказал Шулаков во время онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС. Его коллега заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский уточнил, что речь идет не о магнитуде, а об интенсивности землетрясения. По его словам, катастрофических разрушений при землетрясениях при шестибалльных землетрясениях не будет. Однако может образоваться трещина в здании или обсыпаться штукатурка. Ученые стали внимательнее следить за сейсмической активностью планеты после произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения в Турции. Катаклизм унес жизни почти 30 тысяч жителей страны, были разрушены тысячи зданий. Волны землетрясений дошли до Свердловской области.