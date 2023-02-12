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Обеспеченные тюменцы предпочитают покупать квартиры за рубежом, а не в России

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, дубай, оаэ
Стоимость квартир в Турции дешевле, чем в ОАЭ Фото:

Обеспеченные жители Тюмени стали реже вкладывать деньги в недвижимость в России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор агентства «Этажи» Ильнур Ишкиев. Теперь вместо Краснодарского края, горожане покупают квартиры за рубежом.

«В Сочи сейчас особо не берут [квартиры]. В основном тюменцы рассматривают вариант покупки недвижимости в ОАЭ и Турции», — рассказывает риелтор.

По его словам, стоимость жилья в Турции в два раза ниже стоимости квартиры в ОАЭ. «Если рассматривать покупку квартиры в Эмиратах, то 15 миллионов рублей как минимум, и то это квартиры-студии. Если смотреть в Турции, то однокомнатная квартира там будет стоить в районе 7-8 миллионов», — добавляет Ильнур Ишкиев.

Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени выгодно приобрести квартиру. В частности, как удачно сторговаться, какие бонусы можно получить от застройщика и какие квартиры можно купить с хорошей скидкой.

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Обеспеченные жители Тюмени стали реже вкладывать деньги в недвижимость в России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор агентства «Этажи» Ильнур Ишкиев. Теперь вместо Краснодарского края, горожане покупают квартиры за рубежом. «В Сочи сейчас особо не берут [квартиры]. В основном тюменцы рассматривают вариант покупки недвижимости в ОАЭ и Турции», — рассказывает риелтор. По его словам, стоимость жилья в Турции в два раза ниже стоимости квартиры в ОАЭ. «Если рассматривать покупку квартиры в Эмиратах, то 15 миллионов рублей как минимум, и то это квартиры-студии. Если смотреть в Турции, то однокомнатная квартира там будет стоить в районе 7-8 миллионов», — добавляет Ильнур Ишкиев. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени выгодно приобрести квартиру. В частности, как удачно сторговаться, какие бонусы можно получить от застройщика и какие квартиры можно купить с хорошей скидкой.
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