Обеспеченные тюменцы предпочитают покупать квартиры за рубежом, а не в России

Обеспеченные жители Тюмени стали реже вкладывать деньги в недвижимость в России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор агентства «Этажи» Ильнур Ишкиев. Теперь вместо Краснодарского края, горожане покупают квартиры за рубежом.
«В Сочи сейчас особо не берут [квартиры]. В основном тюменцы рассматривают вариант покупки недвижимости в ОАЭ и Турции», — рассказывает риелтор.
По его словам, стоимость жилья в Турции в два раза ниже стоимости квартиры в ОАЭ. «Если рассматривать покупку квартиры в Эмиратах, то 15 миллионов рублей как минимум, и то это квартиры-студии. Если смотреть в Турции, то однокомнатная квартира там будет стоить в районе 7-8 миллионов», — добавляет Ильнур Ишкиев.
Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени выгодно приобрести квартиру. В частности, как удачно сторговаться, какие бонусы можно получить от застройщика и какие квартиры можно купить с хорошей скидкой.
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