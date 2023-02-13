Из свердловских аптек пропал популярный немецкий препарат от диареи

Из свердловских аптек пропал препарат «Хилак форте»

Из аптек пропал препарат «Хилак форте» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов от диареи перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Хилак форте». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Хилак форте» производится в Германии.

«„Хилак форте“ — очень популярный препарат, который назначают при диарее. И он был на самом деле эффективен. Сейчас приобрести его в свердловских аптеках нереально», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина сказала, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «Безусловно „Хилак форте“ эффективный препарат. Однако не стоит паниковать, так как на фармрынке представлены качественные аналоги. Пациенту просто нужно обратиться к своему лечащему врачу», — отметила она.

Показания препарата «Хилак форте»:

Нарушения физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии);

Синдром недостаточности пищеварения, диспепсия;

Диарея, метеоризм, запоры;

Гастроэнтерит, колит;

Синдром старческого кишечника (хронические, атрофические гастроэнтериты);

Расстройства со стороны ЖКТ, вызванные сменой климата;

Гипо- и анацидные состояния;

Энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени;

Аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема);

Сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в т. ч. у детей грудного возраста).

Ранее URA.RU писало, что ряд лекарственных препаратов ушли с фармрынка страны. Свердловчане отмечают, что не могут приобрести следующие медикаменты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав», «Феринжект».