Учеников лицея в Салехарде переведут в другие школы из-за капремонта здания

14 февраля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Учащихся лицея распределят в другие городские школы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Учеников лицея в Салехарде (ЯНАО) переведут в другие учебные заведения из-за капитального ремонта здания. Помещение не ремонтировали 25 лет, сообщили в мэрии муниципалитета. «С 1 октября 2023 года здание лицея будет закрыто для проведения капитального ремонта. Необходимость в этом назрела давно. Здание построили в 1998 году и ни разу капитально не ремонтировали. Учащихся лицея распределят в другие городские школы», — говорится в сообщении. При распределении учеников власти постараются сохранить педагогический состав. Так, учащихся младших классов отправят в школу №1. Параллели 5-х и 6-х классов будут обучаться в школе №2. Школьников с 7-го по 11-й классы перенаправят в здание Обдорской школы.

Учеников лицея в Салехарде (ЯНАО) переведут в другие учебные заведения из-за капитального ремонта здания. Помещение не ремонтировали 25 лет, сообщили в мэрии муниципалитета. «С 1 октября 2023 года здание лицея будет закрыто для проведения капитального ремонта. Необходимость в этом назрела давно. Здание построили в 1998 году и ни разу капитально не ремонтировали. Учащихся лицея распределят в другие городские школы», — говорится в сообщении. При распределении учеников власти постараются сохранить педагогический состав. Так, учащихся младших классов отправят в школу №1. Параллели 5-х и 6-х классов будут обучаться в школе №2. Школьников с 7-го по 11-й классы перенаправят в здание Обдорской школы.