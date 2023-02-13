13 февраля 2023
12 февраля 2023

Учеников лицея в Салехарде переведут в другие школы из-за капремонта здания

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Учащихся лицея распределят в другие городские школы Фото:

Учеников лицея в Салехарде (ЯНАО) переведут в другие учебные заведения из-за капитального ремонта здания. Помещение не ремонтировали 25 лет, сообщили в мэрии муниципалитета.

«С 1 октября 2023 года здание лицея будет закрыто для проведения капитального ремонта. Необходимость в этом назрела давно. Здание построили в 1998 году и ни разу капитально не ремонтировали. Учащихся лицея распределят в другие городские школы», — говорится в сообщении.

При распределении учеников власти постараются сохранить педагогический состав. Так, учащихся младших классов отправят в школу №1. Параллели 5-х и 6-х классов будут обучаться в школе №2. Школьников с 7-го по 11-й классы перенаправят в здание Обдорской школы.

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Учеников лицея в Салехарде (ЯНАО) переведут в другие учебные заведения из-за капитального ремонта здания. Помещение не ремонтировали 25 лет, сообщили в мэрии муниципалитета. «С 1 октября 2023 года здание лицея будет закрыто для проведения капитального ремонта. Необходимость в этом назрела давно. Здание построили в 1998 году и ни разу капитально не ремонтировали. Учащихся лицея распределят в другие городские школы», — говорится в сообщении. При распределении учеников власти постараются сохранить педагогический состав. Так, учащихся младших классов отправят в школу №1. Параллели 5-х и 6-х классов будут обучаться в школе №2. Школьников с 7-го по 11-й классы перенаправят в здание Обдорской школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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