Жителям ЯНАО рассказали о рисках покупки жилья с аукциона

Риелтор в ЯНАО: при покупке жилья с аукциона нельзя посмотреть объект и взять ипотеку

14 февраля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

При покупке недвижимости через торги нужно учитывать все риски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре недвижимости «Insight» агентству рассказали, что покупка жилья с аукциона имеет ряд рисков, к которым покупатель должен быть готов. По словам руководителя Павла Ковалевича, нужно иметь запас наличных средств и быть готовым покупать недвижимость «вслепую». «В ЯНАО довольно часто выставляется недвижимость на торги или аукцион. Она стоит в разы дешевле обычной, но на это есть свои причины. Например, квартиру нельзя прийти и посмотреть до покупки, таковы условия. Получается, что покупатель знает только площадь, количество комнат и расположение. Также недвижимость с торгов нельзя купить за счет ипотечных средств, в этом и сложность. То есть у покупателя должны быть наличные средства в размере от двух до пяти миллионов, иногда больше», — рассказал Ковалевич. По словам собеседника агентства, после покупки также могут быть и другие трудности. «Чаще на торги выставлены квартиры, которые были по каким-либо причинам арестованы. Не всегда прошлые владельцы с этим согласны, поэтому после покупки могут быть трудности с прописанными в квартире жильцами», — заявил Ковалевич. При наличии перечисленных проблем переезд и обустройство жилья может затянуться до года. Руководитель агентства недвижимости также рассказал, что были ситуации, когда в описании не указывалось, в каком состоянии дом и квартира. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги через торги продают трехкомнатную квартиру за 1,6 миллиона рублей. В объявлении указано, что осмотр и покупка за ипотечные средства невозможны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре недвижимости «Insight» агентству рассказали, что покупка жилья с аукциона имеет ряд рисков, к которым покупатель должен быть готов. По словам руководителя Павла Ковалевича, нужно иметь запас наличных средств и быть готовым покупать недвижимость «вслепую». «В ЯНАО довольно часто выставляется недвижимость на торги или аукцион. Она стоит в разы дешевле обычной, но на это есть свои причины. Например, квартиру нельзя прийти и посмотреть до покупки, таковы условия. Получается, что покупатель знает только площадь, количество комнат и расположение. Также недвижимость с торгов нельзя купить за счет ипотечных средств, в этом и сложность. То есть у покупателя должны быть наличные средства в размере от двух до пяти миллионов, иногда больше», — рассказал Ковалевич. По словам собеседника агентства, после покупки также могут быть и другие трудности. «Чаще на торги выставлены квартиры, которые были по каким-либо причинам арестованы. Не всегда прошлые владельцы с этим согласны, поэтому после покупки могут быть трудности с прописанными в квартире жильцами», — заявил Ковалевич. При наличии перечисленных проблем переезд и обустройство жилья может затянуться до года. Руководитель агентства недвижимости также рассказал, что были ситуации, когда в описании не указывалось, в каком состоянии дом и квартира. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги через торги продают трехкомнатную квартиру за 1,6 миллиона рублей. В объявлении указано, что осмотр и покупка за ипотечные средства невозможны.