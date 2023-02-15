15 февраля 2023

Курганский боец показал работу артиллеристов на фронте. Видео

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Боец из Кургана показал на видео, как работает артиллерия на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Курганской области, который участвует в зоне боевых действий в Донбассе, показал видео с работой артиллеристов на передовой. Кадрами с передовой боец поделился с корреспондентом URA.RU.

«Мины подносим. Выстрел! Вот третья идет. Давайте парни, быстрее родненькие. Давай парни, еще крайняя, три штуки. Мы похоже попали в гнездо [по позиции противника]. Снайпера обрабатывали и пехоту», — говорит на видео сослуживец курганского бойца.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец, которого в интернете прозвали «поющим бурятом», руководит артиллерией в зоне спецоперации. По словам бойца, он работает на фронте старшим офицером батареи будучи рядовым солдатом. Также штурмовик из Кургана показывал на видео, как он ведет автоматный бой из окопа и уничтожают противника из гранатометов.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение и защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Военнослужащий из Курганской области, который участвует в зоне боевых действий в Донбассе, показал видео с работой артиллеристов на передовой. Кадрами с передовой боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Мины подносим. Выстрел! Вот третья идет. Давайте парни, быстрее родненькие. Давай парни, еще крайняя, три штуки. Мы похоже попали в гнездо [по позиции противника]. Снайпера обрабатывали и пехоту», — говорит на видео сослуживец курганского бойца. Ранее URA.RU писало, что курганский боец, которого в интернете прозвали «поющим бурятом», руководит артиллерией в зоне спецоперации. По словам бойца, он работает на фронте старшим офицером батареи будучи рядовым солдатом. Также штурмовик из Кургана показывал на видео, как он ведет автоматный бой из окопа и уничтожают противника из гранатометов. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — освобождение и защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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