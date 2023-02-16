Американский политик Янг призвал судить министра обороны США за военные преступления

17 февраля 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Политик Джеффри Янг назвал Байдена и его приближенных главными военными преступниками Фото: Официальный сайт президента Украины В США назвали пять главных военных преступников, которые должны немедленно уйти в отставку. В их числе оказались: министр обороны США Ллойд Остин, президент страны Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Такое мнение выразил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе с Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — написал политик в Twitter. Ранее Джеффри Янг говорил о том, что отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. В Federalist также писали, что преклонный возраст и частые ляпы президента США Джо Байдена ставят под угрозу безопасность США. В Newsweek вышла новость, где говорилось, что российско-украинский конфликт принес семье Байдена миллионы долларов.

В США назвали пять главных военных преступников, которые должны немедленно уйти в отставку. В их числе оказались: министр обороны США Ллойд Остин, президент страны Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Такое мнение выразил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе с Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — написал политик в Twitter. Ранее Джеффри Янг говорил о том, что отставка президента США Джо Байдена станет лучшим решением проблем человечества. В Federalist также писали, что преклонный возраст и частые ляпы президента США Джо Байдена ставят под угрозу безопасность США. В Newsweek вышла новость, где говорилось, что российско-украинский конфликт принес семье Байдена миллионы долларов.