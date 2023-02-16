16 февраля 2023
15 февраля 2023

Энергетиков в ЯНАО перевели в режим повышенной готовности из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, зима, линия электропередач, лэп, электрификация, туман
В Надымском районе ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 м/с Фото:

Из-за сильного ветра и метели в ЯНАО энергетиков перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень».

«„Россети Тюмень“ ввели режим повышенной готовности в ЯНАО. В Надымском районе ЯНАО ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 метров в секунду и метель», — говорится в сообщении.

В случае аварийных ситуаций к работе подготовили 193 бригады, в которые входят 907 специалистов. Также к ликвидации последствий ветра готовы 392 единицы спецтехники.

Накануне метель в ЯНАО на несколько дней парализовала зимние дороги. Как сообщали синоптики, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

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Из-за сильного ветра и метели в ЯНАО энергетиков перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень». «„Россети Тюмень“ ввели режим повышенной готовности в ЯНАО. В Надымском районе ЯНАО ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 метров в секунду и метель», — говорится в сообщении. В случае аварийных ситуаций к работе подготовили 193 бригады, в которые входят 907 специалистов. Также к ликвидации последствий ветра готовы 392 единицы спецтехники. Накануне метель в ЯНАО на несколько дней парализовала зимние дороги. Как сообщали синоптики, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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