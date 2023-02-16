Энергетиков в ЯНАО перевели в режим повышенной готовности из-за метели

17 февраля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Надымском районе ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 м/с Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за сильного ветра и метели в ЯНАО энергетиков перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень». «„Россети Тюмень“ ввели режим повышенной готовности в ЯНАО. В Надымском районе ЯНАО ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 метров в секунду и метель», — говорится в сообщении. В случае аварийных ситуаций к работе подготовили 193 бригады, в которые входят 907 специалистов. Также к ликвидации последствий ветра готовы 392 единицы спецтехники. Накануне метель в ЯНАО на несколько дней парализовала зимние дороги. Как сообщали синоптики, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Из-за сильного ветра и метели в ЯНАО энергетиков перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень». «„Россети Тюмень“ ввели режим повышенной готовности в ЯНАО. В Надымском районе ЯНАО ожидается юго-западный ветер с порывами до 21-28 метров в секунду и метель», — говорится в сообщении. В случае аварийных ситуаций к работе подготовили 193 бригады, в которые входят 907 специалистов. Также к ликвидации последствий ветра готовы 392 единицы спецтехники. Накануне метель в ЯНАО на несколько дней парализовала зимние дороги. Как сообщали синоптики, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.