Военные из зоны СВО записали видеообращение к курганцам

Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских детей за письма и рисунки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют им на фронт. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале «Шадринск».

«Выражаем слова благодарности ученикам гимназии №9 и детям детского сада №10 „Умка“ за письма, рисунки. Ваши искренние слова помогают нам поддерживать боевой дух», — сказали бойцы на видео.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Военнослужащие записали видеообращение и поблагодарили за тепловизор. Также сообщалось, что курганский артиллерист спел песню группы «Любэ» под гитару. Несмотря на то, что военный был в балаклаве, многие курганцы узнали земляка по голосу и пожелали ему скорейшего возвращения домой.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.