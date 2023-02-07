07 февраля 2023

Военные из зоны СВО записали видеообращение к курганцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских детей за письма и рисунки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют им на фронт. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале «Шадринск».

«Выражаем слова благодарности ученикам гимназии №9 и детям детского сада №10 „Умка“ за письма, рисунки. Ваши искренние слова помогают нам поддерживать боевой дух», — сказали бойцы на видео.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Военнослужащие записали видеообращение и поблагодарили за тепловизор. Также сообщалось, что курганский артиллерист спел песню группы «Любэ» под гитару. Несмотря на то, что военный был в балаклаве, многие курганцы узнали земляка по голосу и пожелали ему скорейшего возвращения домой.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют им на фронт. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале «Шадринск». «Выражаем слова благодарности ученикам гимназии №9 и детям детского сада №10 „Умка“ за письма, рисунки. Ваши искренние слова помогают нам поддерживать боевой дух», — сказали бойцы на видео. Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Военнослужащие записали видеообращение и поблагодарили за тепловизор. Также сообщалось, что курганский артиллерист спел песню группы «Любэ» под гитару. Несмотря на то, что военный был в балаклаве, многие курганцы узнали земляка по голосу и пожелали ему скорейшего возвращения домой. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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