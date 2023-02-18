В Курган приедут артисты из ДНР

Актеры донецкого молодежного театра выступят в Кургане

19 февраля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

В Курган приедут актеры донецкого театра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актеры донецкого театра приедут с гастролями в Курган. Для зрителей они поставят три спектакля: «Левша» по мотивам повести НиколаяЛескова, «У ковчега в восемь» и «Человек из Подольска». Артисты выступят 10 и 11 марта во Дворце культуры машиностроителей. Афиша размещена на сайте курганского театра драмы. «В основу музыкального спектакля по пьесе Ульриха Хуба „У ковчега в восемь“ положен библейский сюжет о Всемирном потопе. „Человек из Подольска“ — это спектакль о том, какой могла бы быть полиция, если бы люди жили в идеальном мире. Пьеса Дмитрия Данилова обозначает актуальные проблемы нашего общества. Действие происходит в отделении полиции», — указано в описании спектаклей на сайте театра. Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ) позиционирует себя как театр для всей семьи. Он существует более 50 лет и расположен в Макеевке. Ранее на странице учреждения Донбасса в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о старте весенних гастролей по всей России. Также URA.RU писало, что РАМТ в марте даст серию выступлений в крупнейших городах Свердловской области.

Актеры донецкого театра приедут с гастролями в Курган. Для зрителей они поставят три спектакля: «Левша» по мотивам повести НиколаяЛескова, «У ковчега в восемь» и «Человек из Подольска». Артисты выступят 10 и 11 марта во Дворце культуры машиностроителей. Афиша размещена на сайте курганского театра драмы. «В основу музыкального спектакля по пьесе Ульриха Хуба „У ковчега в восемь“ положен библейский сюжет о Всемирном потопе. „Человек из Подольска“ — это спектакль о том, какой могла бы быть полиция, если бы люди жили в идеальном мире. Пьеса Дмитрия Данилова обозначает актуальные проблемы нашего общества. Действие происходит в отделении полиции», — указано в описании спектаклей на сайте театра. Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ) позиционирует себя как театр для всей семьи. Он существует более 50 лет и расположен в Макеевке. Ранее на странице учреждения Донбасса в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о старте весенних гастролей по всей России. Также URA.RU писало, что РАМТ в марте даст серию выступлений в крупнейших городах Свердловской области.