Свердловские власти договорились в Донбассе о подарке уральцам

Актеры Донецкого театра приедут с гастролями в Свердловскую область

Светлана Учайкина второй раз побывала в Донецкой народной республике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ) в марте даст серию выступлений в крупнейших городах Свердловской области. О больших гастролях договорилась министр культуры региона Светлана Учайкина в ходе визита в ДНР, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Постановки театра из Макеевки пройдут с 13 по 28 марта в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Ревде. Планируется, что уральцы увидят спектакли „Левша“, „Человек из Подольска“, „У ковчега в восемь“ и „Случайный человек“», — уточнили в департаменте.

Помимо этого, Учайкина встретилась с преподавателями допобразования сферы культуры Макеевки и передала им сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. Ранее учителя макеевских детских школ искусств прошли обучение в Свердловской области.

Министр Учайкина вошла в состав свердловской делегации, которая выезжала в Донбасс. Возглавил группу вице-губернатор Олег Чемезов, который провел переговоры с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым и договорился о стажировке местных медиков в уральских больницах. Свердловская область взяла шефство над Макеевкой в середине 2022 года. Тогда же в ДНР летал губернатор Евгений Куйвашев.