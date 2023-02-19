Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, показал последствия удара ВСУ по гуманитарному конвою, который вез припасы на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Фото сгоревшей техники парламентарий опубликовал в социальных сетях.
«Любой объект на нашей стороне — потенциальная цель для врага. И машины с недельным запасом провизии, которые доставляют продукты в части на линии фронта, тоже иногда попадают под прилеты», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. А сами бойцы восполнили запасы собственными руками, приготовив хлеб. Колесников выразил уверенность, что гуманитарный груз, который недавно отправили жители Челябинской области, доставят дор места назначения в целости.
Ранее Колесников сам поучаствовал в формировании груза, который потом был доставлен в труднодоступные районы Херсонской и Запорожской областей. В конвой вошли спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда, стельки, медикаменты, средства гигиены и продукты.
Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад». Его подразделение занимается сбором разведывательных данных.
Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, показал последствия удара ВСУ по гуманитарному конвою, который вез припасы на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Фото сгоревшей техники парламентарий опубликовал в социальных сетях. «Любой объект на нашей стороне — потенциальная цель для врага. И машины с недельным запасом провизии, которые доставляют продукты в части на линии фронта, тоже иногда попадают под прилеты», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. А сами бойцы восполнили запасы собственными руками, приготовив хлеб. Колесников выразил уверенность, что гуманитарный груз, который недавно отправили жители Челябинской области, доставят дор места назначения в целости. Ранее Колесников сам поучаствовал в формировании груза, который потом был доставлен в труднодоступные районы Херсонской и Запорожской областей. В конвой вошли спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда, стельки, медикаменты, средства гигиены и продукты. Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад». Его подразделение занимается сбором разведывательных данных.