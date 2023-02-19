По словам Олега Колесникова, несмотря на прилеты со стороны ВСУ, настроение у российских военных боевое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, находящийся в данный момент на фронте, показал последствия удара ВСУ по гуманитарному конвою, который вез припасы на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Фото сгоревшей техники парламентарий опубликовал в социальных сетях.

«Любой объект на нашей стороне — потенциальная цель для врага. И машины с недельным запасом провизии, которые доставляют продукты в части на линии фронта, тоже иногда попадают под прилеты», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. А сами бойцы восполнили запасы собственными руками, приготовив хлеб. Колесников выразил уверенность, что гуманитарный груз, который недавно отправили жители Челябинской области, доставят дор места назначения в целости.

Ранее Колесников сам поучаствовал в формировании груза, который потом был доставлен в труднодоступные районы Херсонской и Запорожской областей. В конвой вошли спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда, стельки, медикаменты, средства гигиены и продукты.

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад». Его подразделение занимается сбором разведывательных данных.

Грузовик из конвоя выгорел полностью Фото: telegram-канад Олега Колесникова

В результате обстрела никто не пострадал Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Бойцы сами себе испекли хлеб Фото: telegram-канал Олега Колесникова