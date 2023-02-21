Лидер коммунистов ХМАО участвовал в боях под Угледаром

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Чтобы понять нужды солдат, Савинцев сам отправился на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый секретарь окружного комитета КПРФ ХМАО Алексей Савинцев участвовал в боях под Угледаром. Об этом URA.RU рассказал он сам и предоставил соответствующее видео.

«Под Угледаром мы вместе с подразделением „пятнашка“ были на линии соприкосновения, участвовали, чтобы понять и почувствовать — какие потребности испытывают наши военнослужащие, участвующие в боях. С помощью полученной информации будем работать в вопросах помощи более скрупулезно и слаженно», — сказал Савинцев.

На видео, которое сделано на месте событий, запечатлены перестрелки, минометный огонь, под который попала армейская группа, работа боевой авиации. Ранее Савинцев говорил, что готов поделиться с другими политическими силами Югры, общественниками данными и опытом, если они хотят помочь российским военным в СВО. Югорский коммунист один из первых политиков региона стал выезжать на линию соприкосновения с необходимыми грузами. Также выразил желание совместной координации с властями региона и всеми политическими силами, заинтересованными в помощи участникам СВО, чтобы эта работа была максимально эффективной.

На угледарском направлении сложилась непростая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признавал лидер страны Владимир Зеленский. ВСУ посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца, сообщал командир одного из российских добровольческих отрядов.

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Первый секретарь окружного комитета КПРФ ХМАО Алексей Савинцев участвовал в боях под Угледаром. Об этом URA.RU рассказал он сам и предоставил соответствующее видео. «Под Угледаром мы вместе с подразделением „пятнашка“ были на линии соприкосновения, участвовали, чтобы понять и почувствовать — какие потребности испытывают наши военнослужащие, участвующие в боях. С помощью полученной информации будем работать в вопросах помощи более скрупулезно и слаженно», — сказал Савинцев. На видео, которое сделано на месте событий, запечатлены перестрелки, минометный огонь, под который попала армейская группа, работа боевой авиации. Ранее Савинцев говорил, что готов поделиться с другими политическими силами Югры, общественниками данными и опытом, если они хотят помочь российским военным в СВО. Югорский коммунист один из первых политиков региона стал выезжать на линию соприкосновения с необходимыми грузами. Также выразил желание совместной координации с властями региона и всеми политическими силами, заинтересованными в помощи участникам СВО, чтобы эта работа была максимально эффективной. На угледарском направлении сложилась непростая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признавал лидер страны Владимир Зеленский. ВСУ посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца, сообщал командир одного из российских добровольческих отрядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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