Володин предложил гибрид советского и российского образования

Новая система образования в России должна состоять из советских и новых, современных практик. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях, за это высказались 90% проголосовавших. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в своем telegram-канале.
Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня, пояснил он. В Госдуме пройдут слушания с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
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Новая система образования в России должна состоять из советских и новых, современных практик. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях, за это высказались 90% проголосовавших. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в своем telegram-канале. Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня, пояснил он. В Госдуме пройдут слушания с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В начале июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения, предполагающую разделение на бакалавриат и магистратуру. Фальков также предлагал, что российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация, при этом не предполагающая запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, возвращение специалитета в России — вероятно.