Володин предложил гибрид советского и российского образования

Вячеслав Володин анонсировал обсуждение вопроса о российском высшем образовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая система образования в России должна состоять из советских и новых, современных практик. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях, за это высказались 90% проголосовавших. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в своем telegram-канале.

Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня, пояснил он. В Госдуме пройдут слушания с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

В начале июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения, предполагающую разделение на бакалавриат и магистратуру. Фальков также предлагал, что российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация, при этом не предполагающая запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, возвращение специалитета в России — вероятно.