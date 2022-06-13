Володин предложил гибрид советского и российского образования

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Парад на Красной площади. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин анонсировал обсуждение вопроса о российском высшем образовании Фото:

Новая система образования в России должна состоять из советских и новых, современных практик. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях, за это высказались 90% проголосовавших. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в своем telegram-канале.

Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня, пояснил он. В Госдуме пройдут слушания с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

В начале июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения, предполагающую разделение на бакалавриат и магистратуру. Фальков также предлагал, что российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация, при этом не предполагающая запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, возвращение специалитета в России — вероятно.

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Новая система образования в России должна состоять из советских и новых, современных практик. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях, за это высказались 90% проголосовавших. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал он в своем telegram-канале. Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня, пояснил он. В Госдуме пройдут слушания с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В начале июня все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения, предполагающую разделение на бакалавриат и магистратуру. Фальков также предлагал, что российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация, при этом не предполагающая запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, возвращение специалитета в России — вероятно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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