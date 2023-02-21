Омбудсмен ХМАО помогла вернуть из плена свердловского солдата

Омбудсмен ХМАО помогла разыскать военнослужащего из Свердловской области, которого держали в плену с югорчанами

21 февраля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Солдат вернулся домой из украинского плена Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Свердловской области вернулся домой после украинского плена, где находился вместе с солдатами из ХМАО. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что по ее ходатайству военнослужащего искали вместе с пленными югорчанами. «Один из российских военнослужащих, которого в рамках последнего обмена военнопленными с украинской стороной удалось вернуть домой, попал в плен вместе с жителями Югры. Он призывался военкоматом Свердловской области. По моему ходатайству его разыскивали вместе с нашими солдатами. Очень рада, что удалось вернуть его домой, ждем и наших югорчан», — сообщила Стребкова. Для возвращения в Россию пленных потребовалось совместное участие Министерства обороны, региональных уполномоченных и омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Девять солдат из ХМАО включены в группу на обмен, однако в ходе двух предыдущих обменов их пока не удалось вернуть домой. Стребкова заверила, что работа в этом направлении продолжается. Ранее URA.RU писало о возвращении из плена троих жителей Свердловской области. Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что один из них полгода провел в темноте. Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из Свердловской области вернулся домой после украинского плена, где находился вместе с солдатами из ХМАО. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что по ее ходатайству военнослужащего искали вместе с пленными югорчанами. «Один из российских военнослужащих, которого в рамках последнего обмена военнопленными с украинской стороной удалось вернуть домой, попал в плен вместе с жителями Югры. Он призывался военкоматом Свердловской области. По моему ходатайству его разыскивали вместе с нашими солдатами. Очень рада, что удалось вернуть его домой, ждем и наших югорчан», — сообщила Стребкова. Для возвращения в Россию пленных потребовалось совместное участие Министерства обороны, региональных уполномоченных и омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Девять солдат из ХМАО включены в группу на обмен, однако в ходе двух предыдущих обменов их пока не удалось вернуть домой. Стребкова заверила, что работа в этом направлении продолжается. Ранее URA.RU писало о возвращении из плена троих жителей Свердловской области. Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что один из них полгода провел в темноте. Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.