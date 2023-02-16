Жителей Свердловской области вернули из украинского плена

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Троих свердловчан вернули из украинского плена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троих жителей Свердловской области 16 февраля вернули домой из украинского плена. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня состоялся обмен военнопленными. На родину вернули 101 военнослужащего. Трое из них наши — свердловские», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова уже успела пообщаться с двумя военнослужащими. По ее словам, один из них с октября 2022 года находился в тяжелейших условиях. «[Его] мама периодически звонила и спрашивала: вы про нас забыли?» — пишет омбудсмен, добавляя, что про всех помнит.

«Недавно ко мне с букетом заходил военный, который вернулся еще в октябре. Он прошел все стадии реабилитации, и снова поехал в свою часть воевать. Это уже норма. Что мне оставалось делать? У него осознанный выбор, его силой туда никто не гонит», — резюмировала Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена освободили одного жителя Свердловской области. Солдат вернулся в Россию 8 января.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

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Троих жителей Свердловской области 16 февраля вернули домой из украинского плена. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Сегодня состоялся обмен военнопленными. На родину вернули 101 военнослужащего. Трое из них наши — свердловские», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Мерзлякова уже успела пообщаться с двумя военнослужащими. По ее словам, один из них с октября 2022 года находился в тяжелейших условиях. «[Его] мама периодически звонила и спрашивала: вы про нас забыли?» — пишет омбудсмен, добавляя, что про всех помнит. «Недавно ко мне с букетом заходил военный, который вернулся еще в октябре. Он прошел все стадии реабилитации, и снова поехал в свою часть воевать. Это уже норма. Что мне оставалось делать? У него осознанный выбор, его силой туда никто не гонит», — резюмировала Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена освободили одного жителя Свердловской области. Солдат вернулся в Россию 8 января. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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