Жителей Свердловской области вернули из украинского плена

Троих свердловчан вернули из украинского плена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Троих жителей Свердловской области 16 февраля вернули домой из украинского плена. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня состоялся обмен военнопленными. На родину вернули 101 военнослужащего. Трое из них наши — свердловские», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова уже успела пообщаться с двумя военнослужащими. По ее словам, один из них с октября 2022 года находился в тяжелейших условиях. «[Его] мама периодически звонила и спрашивала: вы про нас забыли?» — пишет омбудсмен, добавляя, что про всех помнит.

«Недавно ко мне с букетом заходил военный, который вернулся еще в октябре. Он прошел все стадии реабилитации, и снова поехал в свою часть воевать. Это уже норма. Что мне оставалось делать? У него осознанный выбор, его силой туда никто не гонит», — резюмировала Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена освободили одного жителя Свердловской области. Солдат вернулся в Россию 8 января.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.