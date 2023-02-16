Свердловчанин, вернувшийся из украинского плена, полгода провел в темноте

17 февраля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Вернуть солдат из плена помогла слаженная работа омбудсменов вместе с военными (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из солдат, вернувшихся накануне в Свердловскую область из украинского плена, почти полгода содержался в тяжелых условиях без прогулок и света. Подробности URA.RU рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая сделала очень многое, чтобы обмен военнопленными состоялся. «Один из вернувшихся самый ранний из всех наших — был в плену с октября. Он находился в тяжелейших условиях, не было ни прогулок, ни света. Человека держали в полутемном состоянии в СИЗО, изрядно угробил здоровье. Но, к счастью, вернулся. », — сказала Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что в России налажены гуманитарные коридоры, в рамках которых приезжают представители международных организаций и контролируют, как в нашей стране содержат военнопленных второй стороны. «Надо сказать, что Татьяна Николаевна Москалькова уделяет большое внимание тому, чтобы у нас тоже соблюдались все международные нормы по украинцам, находящимся в плену», — подчеркнула Мерзлякова. Накануне омбудсмен сообщала, что из украинского плена удалось вернуть троих свердловчан. В общей сложности в рамках обмена военнопленными на родину вернули 101 солдата.

Один из солдат, вернувшихся накануне в Свердловскую область из украинского плена, почти полгода содержался в тяжелых условиях без прогулок и света. Подробности URA.RU рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая сделала очень многое, чтобы обмен военнопленными состоялся. «Один из вернувшихся самый ранний из всех наших — был в плену с октября. Он находился в тяжелейших условиях, не было ни прогулок, ни света. Человека держали в полутемном состоянии в СИЗО, изрядно угробил здоровье. Но, к счастью, вернулся. », — сказала Татьяна Мерзлякова. Она добавила, что в России налажены гуманитарные коридоры, в рамках которых приезжают представители международных организаций и контролируют, как в нашей стране содержат военнопленных второй стороны. «Надо сказать, что Татьяна Николаевна Москалькова уделяет большое внимание тому, чтобы у нас тоже соблюдались все международные нормы по украинцам, находящимся в плену», — подчеркнула Мерзлякова. Накануне омбудсмен сообщала, что из украинского плена удалось вернуть троих свердловчан. В общей сложности в рамках обмена военнопленными на родину вернули 101 солдата.