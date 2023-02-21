21 февраля 2023

Пермский миллиардер рассказал, как впервые стал должником банка

Пермский миллиардер Александр Репин в середине «нулевых» оказался в должниках перед банком
© Служба новостей «URA.RU»
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В середине «нулевых» бизнесмен был вынужден взять кредит в банке Фото:

Миллиардер и владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал, что за свою предпринимательскую деятельность лишь один раз брал банковский кредит. Произошло это в середине «нулевых», во время строительства жилого комплекса «Ворота Прикамья». Подробностями Репин поделился в Перми с участниками бизнес-тренинга «Нетворкинг с миллионерами», на котором выступил приглашенным спикером.

«Я никогда не брал кредитов, я жил без них. Кроме одного момента. Строили мы „Ворота Прикамья“. У меня люди выкупили по векселям весь дом по цене 100 тысяч за квадратный метр, это примерно в 2005 году было. А потом произошел кризис. Люди пришли ко мне, попросили деньги по своим векселям обратно. А на рынке эти квартиры уже даже за 30 тысяч невозможно было продать — был такой момент. И вот тогда я вынужден был взять кредит, чтобы рассчитаться с людьми», — рассказал Александр Репин.

Он также добавил, что для погашения кредита, который был взят в Сбербанке, пришлось продать со складов «Сатурн-Р» всю бытовую технику. Рассчитавшись по счетам, Александр Репин попросил в банке символический сертификат об отсутствии долгов. По словам бизнесмена, Сбербанк таких документов не выдавал, но для него сделал исключение. Этим сертификатом Репин порадовал свою супругу в день ее рождения.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин рассказал о своем образе жизни и принципах ведения бизнеса. По словам предпринимателя, за 30 лет работы в его компаниях ни разу не было задержек заработных плат. В Пермском крае бизнесмен является массовым учредителем группы предприятий. Среди наиболее известных — строительный холдинг «Сатурн-Р», агрохолдинг ООО «Русь» и сеть автосалонов «Сатурн-Р-Авто».

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Миллиардер и владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал, что за свою предпринимательскую деятельность лишь один раз брал банковский кредит. Произошло это в середине «нулевых», во время строительства жилого комплекса «Ворота Прикамья». Подробностями Репин поделился в Перми с участниками бизнес-тренинга «Нетворкинг с миллионерами», на котором выступил приглашенным спикером. «Я никогда не брал кредитов, я жил без них. Кроме одного момента. Строили мы „Ворота Прикамья“. У меня люди выкупили по векселям весь дом по цене 100 тысяч за квадратный метр, это примерно в 2005 году было. А потом произошел кризис. Люди пришли ко мне, попросили деньги по своим векселям обратно. А на рынке эти квартиры уже даже за 30 тысяч невозможно было продать — был такой момент. И вот тогда я вынужден был взять кредит, чтобы рассчитаться с людьми», — рассказал Александр Репин. Он также добавил, что для погашения кредита, который был взят в Сбербанке, пришлось продать со складов «Сатурн-Р» всю бытовую технику. Рассчитавшись по счетам, Александр Репин попросил в банке символический сертификат об отсутствии долгов. По словам бизнесмена, Сбербанк таких документов не выдавал, но для него сделал исключение. Этим сертификатом Репин порадовал свою супругу в день ее рождения. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин рассказал о своем образе жизни и принципах ведения бизнеса. По словам предпринимателя, за 30 лет работы в его компаниях ни разу не было задержек заработных плат. В Пермском крае бизнесмен является массовым учредителем группы предприятий. Среди наиболее известных — строительный холдинг «Сатурн-Р», агрохолдинг ООО «Русь» и сеть автосалонов «Сатурн-Р-Авто».
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