Губернатор Моор поздравил защитников Отечества под песню Цоя

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к защитникам Отечества с пожеланием вернуться домой с победой. Свое видеообращение, совмещенное с исполнением филармоническим оркестром песни Виктора Цоя «Кукушка», глава региона опубликовал у себя в telegram-канале.
«Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлем вам самый теплый привет из родного дома! Возвращайтесь с победой!», — написал губернатор.
Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Число тюменцев, пополнивших ряды армии, официально не раскрывается.
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