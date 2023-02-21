Губернатор Моор поздравил защитников Отечества под песню Цоя

22 февраля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор пожелал землякам вернуться домой с победой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к защитникам Отечества с пожеланием вернуться домой с победой. Свое видеообращение, совмещенное с исполнением филармоническим оркестром песни Виктора Цоя «Кукушка», глава региона опубликовал у себя в telegram-канале. «Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлем вам самый теплый привет из родного дома! Возвращайтесь с победой!», — написал губернатор. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Число тюменцев, пополнивших ряды армии, официально не раскрывается.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к защитникам Отечества с пожеланием вернуться домой с победой. Свое видеообращение, совмещенное с исполнением филармоническим оркестром песни Виктора Цоя «Кукушка», глава региона опубликовал у себя в telegram-канале. «Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлем вам самый теплый привет из родного дома! Возвращайтесь с победой!», — написал губернатор. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Число тюменцев, пополнивших ряды армии, официально не раскрывается.