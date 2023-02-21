21 февраля 2023

Губернатор Моор поздравил защитников Отечества под песню Цоя

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Митинг. Тюмень , моор александр, митинг, символ z, знак z
Тюменский губернатор пожелал землякам вернуться домой с победой Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к защитникам Отечества с пожеланием вернуться домой с победой. Свое видеообращение, совмещенное с исполнением филармоническим оркестром песни Виктора Цоя «Кукушка», глава региона опубликовал у себя в telegram-канале.

«Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлем вам самый теплый привет из родного дома! Возвращайтесь с победой!», — написал губернатор.

Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Число тюменцев, пополнивших ряды армии, официально не раскрывается.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к защитникам Отечества с пожеланием вернуться домой с победой. Свое видеообращение, совмещенное с исполнением филармоническим оркестром песни Виктора Цоя «Кукушка», глава региона опубликовал у себя в telegram-канале. «Защитники Отечества, воины-сибиряки сегодня защищают нашу родину на передовой. Мы шлем вам самый теплый привет из родного дома! Возвращайтесь с победой!», — написал губернатор. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Число тюменцев, пополнивших ряды армии, официально не раскрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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