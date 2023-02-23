Социолог назвала главную особенность послания Путина Федеральному Собранию

Социолог Кислицына: в послании Путина не было второстепенных вещей

23 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Путин обратился к Федеральному Собранию 21 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состояло из четкой, концентрированной информации, что не позволяло слушателям отвлекаться от его слов. В то же время речь была эмоциональной и искренней. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Послание… было очень концентрированным. Там не было второстепенных вещей. Все это очень четко раскладывалось на тезисы, укладывалось в разные предметные области, большие блоки. Условно, блок по СВО, блок про обычную жизнь, блок про будущее и про развитие, и так далее. Нельзя было отвлечься. За каждой мыслью сразу четко шла следующая», — сказала Дарья Кислицына. При этом речь президента была эмоциональной, яркой и цепляющей, отметила собеседница агентства. «Безусловно, очень много было лирических и жизненных отступлений от текста. Он подтверждал примерами свои тезисы. Иногда очень яркими эмоциональными цитатами, высказываниями. Видно было, что это очень искренне, честно», — добавила Кислицына. «Самые оперативные социологи уже сообщили данные о том, что 88% граждан РФ считают — Путин четко обозначил свою позицию», — прокомментировал послание президента директор Центра политической конъюнктуры, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Чеснаков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в ближайшее время российские власти приступят к исполнению целей, обозначенных президентом на приоритетной основе. «По всей видимости, это будет одной из базовых тем для работы аппарата власти на следующей неделе после праздников. Ну и, конечно, стоит подождать поручений президента по итогам послания. Это как раз самый точный, документально и административно оформленный механизм определения приоритетов власти», — написал Чеснаков. Путин обратился к Федеральному Собранию 21 февраля. В ходе выступления он перечислил цели развития страны на годы вперед. В частности, глава государства заявил приостановке Договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), заключенном между РФ и США, анонсировал реформу образования, а также новые меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (78%) назвали послание президента искренним. По мнению 41% респондентов, Путин поднял важные и значимые вопросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состояло из четкой, концентрированной информации, что не позволяло слушателям отвлекаться от его слов. В то же время речь была эмоциональной и искренней. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Послание… было очень концентрированным. Там не было второстепенных вещей. Все это очень четко раскладывалось на тезисы, укладывалось в разные предметные области, большие блоки. Условно, блок по СВО, блок про обычную жизнь, блок про будущее и про развитие, и так далее. Нельзя было отвлечься. За каждой мыслью сразу четко шла следующая», — сказала Дарья Кислицына. При этом речь президента была эмоциональной, яркой и цепляющей, отметила собеседница агентства. «Безусловно, очень много было лирических и жизненных отступлений от текста. Он подтверждал примерами свои тезисы. Иногда очень яркими эмоциональными цитатами, высказываниями. Видно было, что это очень искренне, честно», — добавила Кислицына. «Самые оперативные социологи уже сообщили данные о том, что 88% граждан РФ считают — Путин четко обозначил свою позицию», — прокомментировал послание президента директор Центра политической конъюнктуры, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Чеснаков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в ближайшее время российские власти приступят к исполнению целей, обозначенных президентом на приоритетной основе. «По всей видимости, это будет одной из базовых тем для работы аппарата власти на следующей неделе после праздников. Ну и, конечно, стоит подождать поручений президента по итогам послания. Это как раз самый точный, документально и административно оформленный механизм определения приоритетов власти», — написал Чеснаков. Путин обратился к Федеральному Собранию 21 февраля. В ходе выступления он перечислил цели развития страны на годы вперед. В частности, глава государства заявил приостановке Договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), заключенном между РФ и США, анонсировал реформу образования, а также новые меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (78%) назвали послание президента искренним. По мнению 41% респондентов, Путин поднял важные и значимые вопросы.