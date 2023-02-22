Путин в своем послании определил, как будет развиваться Россия

Путин огласил послание Федеральному Собранию

22 февраля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин рассказал о социальных гарантиях для участников СВО и их семей Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 В России установят новые меры поддержки для участников спецоперации и их семей, реформируют систему высшего образования, а также увеличат МРОТ. Вопросы, касающиеся повышения уровня жизни россиян, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ поднял президент России Владимир Путин. «Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», — заявил Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба «Единой России». В России будет создан фонд адресной помощи семьям погибших на СВО военных, а также ветеранам спецоперации. Он будет решать вопросы социальной поддержки и реабилитации. Кроме того, в рамках фонда будет организован долговременный уход на дому за теми ветеранами и членами их семей, кто в этом нуждается. Все участники спецоперации будут получать двухнедельный отпуск каждые полгода. С такой инициативой ранее выступала рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В рамках обеспечения социальных гарантий для всех россиян на дополнительные 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Таким образом, он составит 19 242 рубля. Также будет в два раза увеличен налоговый вычет за обучение. Будет продолжена программа бесплатной газификации регионов, ее реализует ЕР совместно с госкорпорацией «Газпром». Президент также отметил, что необходимо продолжать развитие строительства объектов социальной инфраструктуры. В текущем году будет проведен капитальный ремонт в 3,5 тысячах общеобразовательных школ. Его реализацией занимается «Единая Россия» совместно с министерством просвещения. Президент отметил, что такая работа будет проводиться, в том числе в новых регионах России. Путин также предложил вернуться к традиционной для России практике подготовки специалистов в рамках вузовского образования. Обучение будет оставлять от 4 до 6 лет. Для получения более узкой специализации в России останется магистерская ступень. Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса смогут арендовать льготное жилье. Эту и другие социальные гарантии будут развивать в России в рамках повышения кадрового потенциала армии и флота. Послание Путина прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, Путин дал понять Западу, что российский народ и армия едины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России установят новые меры поддержки для участников спецоперации и их семей, реформируют систему высшего образования, а также увеличат МРОТ. Вопросы, касающиеся повышения уровня жизни россиян, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ поднял президент России Владимир Путин. «Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», — заявил Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба «Единой России». В России будет создан фонд адресной помощи семьям погибших на СВО военных, а также ветеранам спецоперации. Он будет решать вопросы социальной поддержки и реабилитации. Кроме того, в рамках фонда будет организован долговременный уход на дому за теми ветеранами и членами их семей, кто в этом нуждается. Все участники спецоперации будут получать двухнедельный отпуск каждые полгода. С такой инициативой ранее выступала рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В рамках обеспечения социальных гарантий для всех россиян на дополнительные 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Таким образом, он составит 19 242 рубля. Также будет в два раза увеличен налоговый вычет за обучение. Будет продолжена программа бесплатной газификации регионов, ее реализует ЕР совместно с госкорпорацией «Газпром». Президент также отметил, что необходимо продолжать развитие строительства объектов социальной инфраструктуры. В текущем году будет проведен капитальный ремонт в 3,5 тысячах общеобразовательных школ. Его реализацией занимается «Единая Россия» совместно с министерством просвещения. Президент отметил, что такая работа будет проводиться, в том числе в новых регионах России. Путин также предложил вернуться к традиционной для России практике подготовки специалистов в рамках вузовского образования. Обучение будет оставлять от 4 до 6 лет. Для получения более узкой специализации в России останется магистерская ступень. Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса смогут арендовать льготное жилье. Эту и другие социальные гарантии будут развивать в России в рамках повышения кадрового потенциала армии и флота. Послание Путина прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, Путин дал понять Западу, что российский народ и армия едины.