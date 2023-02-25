За строительство зданий в Казани тюменцам предлагают заработать почти 300 тысяч рублей

Тюменцам предстоит работать на строительных объектах в Казани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают отправиться в Казань для строительства зданий. За вахту рабочим готовы платить до 290 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Зарплата.ру.

«Вакансия: разнорабочий на строительство зданий в Казани. Билет до Казани не покупаем, только полная компенсация в зарплату. Вахта: 15/15, 30/30 и выше. Зарплата: 240 — 290 тысяч рублей», — сообщает работодатель.

В вакансии указано, что на роль разнорабочего рассмотрят кандидатов без опыта работы. Также сотруднику бесплатно предоставят проживание, трехразовое питание и сезонную спецодежду. Указано, что будущий работник должен быть пунктуальным и усердным.

Ранее URA.RU писало, что тюменцам предлагают заработать 100 тысяч рублей на упаковке морских деликатесов. Организация гарантирует кандидату бесплатный проезд до места вахты, проживание и питание.