Северян шокировали штрафы за парковку в центре Тюмени

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа приходят штрафы на нарушение правил парковки в центре Тюмени. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«Отдыхали с женой в Тюмени несколько дней. Когда вернулись домой — пришел штраф за то, что я не оплатил парковку в центре города. Я не заметил указателей о том, что стоянка является платной. В итоге — штраф 2 500 рублей. Понимаю, что нарушил, но мне кажется, что это многовато», — пояснил один из жителей Ханты-Мансийска агентству.
Один из жителей Нижневартовска также получил штраф за неправильную парковку в центре Тюмени. «Когда был в Тюмени, много ездил по делам в центре города. В итоге — „наездил“ на штраф за неправильную парковку. Видел информационные щиты и терминалы, но не стал разбираться, как платить: времени на это не было. А зря: теперь должен 2 500 рублей», — отметил собеседник URA.RU.
В Тюмени для фиксации нарушений правил парковки используются специальные мобильные комплексы. «Мобильные комплексы фиксации нарушений в режиме онлайн проверяют факт наличия оплаты за пользование каждым парковочным местом на придорожных парковках. В случае неоплаты автоматически формируется материал об административно-правовом нарушении для последующей отправки в административную комиссию управы соответствующего городского округа. Каждый маршрут комплексы фиксации проезжают несколько раз в час (не реже одного раза в 15 минут)», — указано на официальном сайте сервиса «Тюменские парковки».
Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время в Тюмени могут принять новую методику расчета стоимости платных парковок, что в будущем, вероятно, приведет к повышению тарифов. По данным на момент публикации заметки, максимальная стоимость стоянки транспорта в центре города составляет 50 рублей в час. Внести деньги можно через терминалы, либо с помощью мобильного приложения «Тюменские парковки».
