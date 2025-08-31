31 августа 2025

В Тюмени провели линейки в честь Дня знаний. Фоторепортаж

В Тюмени более 13 тысяч школьников впервые сели за парты
Школу ранее закрывали на капитальный ремонт
Школу ранее закрывали на капитальный ремонт

В Тюмени отпраздновали День знаний — в этом году 13 тысяч детей впервые за парты сели. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. В городе сегодня, 1 сентября, 147 тысяч учеников посетили праздничные линейки и услышали звонки на первые уроки и классные часы. Фотокорреспондент URA.RU побывал на празднике в школе №22, которая открыла свои двери после капитального ремонта.

