Солдат ВСУ рассказал курганцу, чем его кормят в плену. Видео

Боец из Кургана: пленные военные из ВСУ едят ту же еду, что и мы

27 февраля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Военнопленный солдат ВСУ рассказал курганцу, чем его кормят казаки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат ВСУ, которого взяли в плен под Соледаром, рассказал, чем его кормят казаки на фронте. Об этом URA.RU сообщил курганский доброволец из батальона «Енисей». «Кормят по режиму. Кормят такой же едой, которую едят российские военнослужащие. Все хорошо. Нас здесь никто не принижает. Ко мне хорошее отношение», — рассказал российскому бойцу пленный солдат Сергей. Также он отметил, что взятые в плен украинске бойцы участвуют в уборке снега и разгрузках машин. Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт, чтобы пройти боевое слаживание. Также он показывал полевую кухню казачьего батальона «Енисей». Кроме того, сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян высоко оценила ролик курганского добровольца. Журналистка назвала его самым лучшим, что она видела за все время СВО. О начале специальной военной операции ВС РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главная цель спецоперации — освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Солдат ВСУ, которого взяли в плен под Соледаром, рассказал, чем его кормят казаки на фронте. Об этом URA.RU сообщил курганский доброволец из батальона «Енисей». «Кормят по режиму. Кормят такой же едой, которую едят российские военнослужащие. Все хорошо. Нас здесь никто не принижает. Ко мне хорошее отношение», — рассказал российскому бойцу пленный солдат Сергей. Также он отметил, что взятые в плен украинске бойцы участвуют в уборке снега и разгрузках машин. Ранее URA.RU писало, что курганец отправился на фронт, чтобы пройти боевое слаживание. Также он показывал полевую кухню казачьего батальона «Енисей». Кроме того, сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян высоко оценила ролик курганского добровольца. Журналистка назвала его самым лучшим, что она видела за все время СВО. О начале специальной военной операции ВС РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главная цель спецоперации — освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.