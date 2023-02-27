ВС РФ поразили центр спецопераций, Украина собрала войска у Приднестровья: главное к вечеру 27 февраля

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Армия РФ предотвратила атаку под Кременной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия стянула войска к Приднестровью, российская армия атаковала центр специальных операций ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 февраля.

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Украинская армия стянула войска к Приднестровью, российская армия атаковала центр специальных операций ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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