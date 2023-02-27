Армия РФ предотвратила атаку под Кременной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия стянула войска к Приднестровью, российская армия атаковала центр специальных операций ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 февраля.
- Украина стянула войска к границе с Приднестровьем, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. По ее словам, ВСУ готовятся к «возможным угрозам»;
- Российская армия уничтожила оперативный центр спецопераций ВСУ в районе Хмельницкого, передает Пятый канал. Украинская армия пыталась атаковать позиции РФ под Кременной, но план провалился;
- Бойцы ЧВК «Вагнер» подошли почти к центру Бахмута (Артемовск). ВСУ перебрасывают осужденных на первую линию обороны Бахмута;
- На скорый конец спецоперации будет указывать взятие Николаевской и Одесской областей, а затем Харьковской и Днепропетровской, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Решающая битва СВО может пройти на запорожском направлении, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов;
- Казахстан опроверг информацию об отправке своих военных и техники на Украину. В Курской области заявили, что не проводят поиски диверсантов из Украины, переодетых в форму ВС РФ.
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