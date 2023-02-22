Как изменится высшее образование в России

22 февраля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Выход России из Болонской системы не скажется на иностранных студентах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. URA.RU рассказывает, как изменится система обучения в России. До реформы До июня 2022 года все вузы РФ входили в Болонскую систему обучения. Она предусматривала единые образовательные стандарты для всех европейских вузов. Система позволяла студентам свободно переводиться между образовательными учреждениями стран-участниц. Дипломы, полученные в России, признавались во всех государствах Европы. Болонская система подразумевала: Трехуровневое образование (бакалавр — магистр — доктор) и дипломы единого образца. Претендент на степень бакалавра учится 3-4 года, степень магистра получает через 2 года Общую система оценки уровня знаний во всех университетах. Однако у Болонской системы было много критиков. В частности, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что качество образования в России падает из-за того, что студенты бакалавриата вынуждены проходить пятилетнюю программу специалитета за четыре года. В итоге по ряду направлений часть вузов вернула специалитет, только в другой форме. Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения в июне 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что совершенствования образования будет идти путем усиления российской системы. Он предположил, что она будет опираться на собственный опыт и традиции. После реформы На данный момент известно, что реформа высшего образования, о которой заявил президент, призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Также изменится количество лет обучения. Путин анонсировал следующие изменения: Срок обучения бакалавриата может составить от четырех до шести лет вместо четырех; В рамках одной специальности могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, Если профессия требует дополнительной подготовки, то студент может продолжить обучение в магистратуре. Она будет длиться два года; Аспирантура будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Президент РФ подчеркнул, что дипломы о высшем образовании по действующим программам бакалавриата и магистратуры, которые уже получены выпускниками вузов, не будут подлежать пересмотру. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, завершат образование по старой системе. Контролем за соблюдением их прав займется «Общероссийский народный фронт». Несмотря на реформу, российские вузы не собирается отказываться от бакалавриата и обучения иностранцев. К примеру, ранее ректоры Уральского федерального и Уральского государственного экономического университетов заявляли заявили, что выход России из Болонской системы образования не скажется на иностранных студентах. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что новая система не будет «возвратом к прошлому», а грядущие изменения в работе преподавателей и студентов будут минимальными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. URA.RU рассказывает, как изменится система обучения в России. До реформы До июня 2022 года все вузы РФ входили в Болонскую систему обучения. Она предусматривала единые образовательные стандарты для всех европейских вузов. Система позволяла студентам свободно переводиться между образовательными учреждениями стран-участниц. Дипломы, полученные в России, признавались во всех государствах Европы. Болонская система подразумевала: Однако у Болонской системы было много критиков. В частности, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что качество образования в России падает из-за того, что студенты бакалавриата вынуждены проходить пятилетнюю программу специалитета за четыре года. В итоге по ряду направлений часть вузов вернула специалитет, только в другой форме. Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения в июне 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что совершенствования образования будет идти путем усиления российской системы. Он предположил, что она будет опираться на собственный опыт и традиции. После реформы На данный момент известно, что реформа высшего образования, о которой заявил президент, призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Также изменится количество лет обучения. Путин анонсировал следующие изменения: Президент РФ подчеркнул, что дипломы о высшем образовании по действующим программам бакалавриата и магистратуры, которые уже получены выпускниками вузов, не будут подлежать пересмотру. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, завершат образование по старой системе. Контролем за соблюдением их прав займется «Общероссийский народный фронт». Несмотря на реформу, российские вузы не собирается отказываться от бакалавриата и обучения иностранцев. К примеру, ранее ректоры Уральского федерального и Уральского государственного экономического университетов заявляли заявили, что выход России из Болонской системы образования не скажется на иностранных студентах. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что новая система не будет «возвратом к прошлому», а грядущие изменения в работе преподавателей и студентов будут минимальными.