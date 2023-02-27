В Курганской области хотят расширить самую опасную трассу

Власти Курганской области хотят расширить трассу «Иртыш» до четырех полос

28 февраля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Трассу «Иртыш» предложили сделать четырехполосной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок трассы «Иртыш», который ведет из Кургана в Челябинск, в 2022 году стал самым опасным в Курганской области. Чтобы снизить опасность участка, начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов предложил расширить дорогу до четырех полос, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «У нас одна проблема остается, на которую мы никак не можем повлиять — это трасса „Курган — Челябинск“, на которой мы теряем от трети и выше людей, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях. Те меры, какие мы принимаем, устанавливая камеры, свои посты, — они, к сожалению, реального результата не дают. Нам нужна нормальная хорошая дорога в две полосы в каждую сторону с перекрытием выезда на полосу встречного движения», — сообщил Дмитрий Свинов во время отчета перед депутатами облдумы. В отчете, представленными начальником УМВД было указано, что на участке трассы в прошлом году в ДТП погибло 37 человек и 22 было ранено. Всего в регионе в 2022 году в ДТП погибло 112 человек.

Участок трассы «Иртыш», который ведет из Кургана в Челябинск, в 2022 году стал самым опасным в Курганской области. Чтобы снизить опасность участка, начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов предложил расширить дорогу до четырех полос, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «У нас одна проблема остается, на которую мы никак не можем повлиять — это трасса „Курган — Челябинск“, на которой мы теряем от трети и выше людей, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях. Те меры, какие мы принимаем, устанавливая камеры, свои посты, — они, к сожалению, реального результата не дают. Нам нужна нормальная хорошая дорога в две полосы в каждую сторону с перекрытием выезда на полосу встречного движения», — сообщил Дмитрий Свинов во время отчета перед депутатами облдумы. В отчете, представленными начальником УМВД было указано, что на участке трассы в прошлом году в ДТП погибло 37 человек и 22 было ранено. Всего в регионе в 2022 году в ДТП погибло 112 человек.