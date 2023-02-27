Тюменские производители в 6 раз увеличили экспорт зерна на восток

28 февраля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Больше всего в странах ближнего зарубежья интересуются тюменской пшеницей и ячменем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские экспортеры за два месяца 2023 года увеличили объем поставок зерна в восточные страны в 6 раз. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Анастасия Шевченко. «За январь и февраль тюменская фитосанитарная лаборатория выдала экспортерам в 6 раз больше сертификатов в сравнении с началом прошлого года. Увеличилось и количество стран, куда Тюменские производители отправляют свою продукцию», — пояснила URA.RU Шевченко Объем зерна, вывезенного на Восток в 2023 году, превысил 31 тысяч тонн. Основные продукты на экспорт — пшеница, ячмень, горох, овсяные хлопья и отруби. Самые крупные партии отправились в Казахстан, Азербайджан и Киргизию, однако есть и новые направления. Тюменские экспортеры сейчас ищут партнеров в Турции и Египте, были отправки в Арабские Эмираты и Китай. В Россельхознадзоре поясняют, что планы на экспорт у местных производителей превышают прошлогодние амбиции. Однако, не все еще готовы правильно оформлять свой товар в системе мониторинга качества и оборота зерна. По словам экспертов, примерно каждая четвертая партия оформляется в информационной системе «Зерно» с нарушениями. Ранее URA.RU рассказало, что планам аграриев по выращиванию зерна может повредить небывалое количество вредителей. Волну болезней зерновых культур предсказали в тюменском отделении Россельхозцентра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские экспортеры за два месяца 2023 года увеличили объем поставок зерна в восточные страны в 6 раз. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Анастасия Шевченко. «За январь и февраль тюменская фитосанитарная лаборатория выдала экспортерам в 6 раз больше сертификатов в сравнении с началом прошлого года. Увеличилось и количество стран, куда Тюменские производители отправляют свою продукцию», — пояснила URA.RU Шевченко Объем зерна, вывезенного на Восток в 2023 году, превысил 31 тысяч тонн. Основные продукты на экспорт — пшеница, ячмень, горох, овсяные хлопья и отруби. Самые крупные партии отправились в Казахстан, Азербайджан и Киргизию, однако есть и новые направления. Тюменские экспортеры сейчас ищут партнеров в Турции и Египте, были отправки в Арабские Эмираты и Китай. В Россельхознадзоре поясняют, что планы на экспорт у местных производителей превышают прошлогодние амбиции. Однако, не все еще готовы правильно оформлять свой товар в системе мониторинга качества и оборота зерна. По словам экспертов, примерно каждая четвертая партия оформляется в информационной системе «Зерно» с нарушениями. Ранее URA.RU рассказало, что планам аграриев по выращиванию зерна может повредить небывалое количество вредителей. Волну болезней зерновых культур предсказали в тюменском отделении Россельхозцентра.