В Кургане перекроют дорогу из-за масштабного ремонта сетей до 2024 года

28 февраля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

На ул. Дзержинского начинается масштабный ремонт сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 1 марта перекроют участок дороги по улице Дзержинского в связи с началом масштабного ремонта на водопроводных и канализационных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный союз». «1 марта с 8:00 часов будет закрыто движение автотранспорта по ул. Дзержинского от ул. Омская,151 корпус 4 до ул. Дзержинского,61. Этим участком компания-подрядчик начинает масштабную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей протяженностью более двух километров по ул. Дзержинского от пересечения с ул. Омской до перекрестка с пр. Машиностроителей. На первом участке работы будут проводиться до 30 апреля текущего года. Срок завершения всех работ на ул. Дзержинского, согласно заключенному договору, — 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении АО «Водный союз». На участке внимут асфальтовое покрытие и установят временную напорную канализацию. Специалисты проведут разборку железобетонных труб и камер, монтаж новой трубы и колодцев, после чего восстановят первый слой асфальтового покрытия. Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики получат сотни миллионов на ремонт ветхих сетей. На ул. Дзержинского запланирована замена трех изношенных на 100% участков водопровода общей протяженностью более 1 км (от пр. Машиностроителей до Дзержинского кольца), а также реконструкция ветхого железобетонного коллектора протяженностью более 2 км (от пр. Машиностроителей до ул. Омской). Стоимость данных работ оценена в 432 миллиона рублей, из которых 346 миллионов рублей —средства Фонда национального благосостояния, а 86 миллионов рублей — собственные средства АО «Водный Союз». После проведения ремонта на ул. Дзержинского дорожники уложат новый асфальт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане с 1 марта перекроют участок дороги по улице Дзержинского в связи с началом масштабного ремонта на водопроводных и канализационных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный союз». «1 марта с 8:00 часов будет закрыто движение автотранспорта по ул. Дзержинского от ул. Омская,151 корпус 4 до ул. Дзержинского,61. Этим участком компания-подрядчик начинает масштабную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей протяженностью более двух километров по ул. Дзержинского от пересечения с ул. Омской до перекрестка с пр. Машиностроителей. На первом участке работы будут проводиться до 30 апреля текущего года. Срок завершения всех работ на ул. Дзержинского, согласно заключенному договору, — 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении АО «Водный союз». На участке внимут асфальтовое покрытие и установят временную напорную канализацию. Специалисты проведут разборку железобетонных труб и камер, монтаж новой трубы и колодцев, после чего восстановят первый слой асфальтового покрытия. Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики получат сотни миллионов на ремонт ветхих сетей. На ул. Дзержинского запланирована замена трех изношенных на 100% участков водопровода общей протяженностью более 1 км (от пр. Машиностроителей до Дзержинского кольца), а также реконструкция ветхого железобетонного коллектора протяженностью более 2 км (от пр. Машиностроителей до ул. Омской). Стоимость данных работ оценена в 432 миллиона рублей, из которых 346 миллионов рублей —средства Фонда национального благосостояния, а 86 миллионов рублей — собственные средства АО «Водный Союз». После проведения ремонта на ул. Дзержинского дорожники уложат новый асфальт.