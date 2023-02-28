Экс-владелец «Курганмашзавода» Болотин вышел на свободу

Михаил Болотин отсидел менее двух лет и заплатил штраф в размере 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основатель, экс-владелец и гендиректор концерна «Тракторные заводы» (в который ранее входил «Курганмашзавод») Михаил Болотин отсидел 17 месяцев за растрату и 22 февраля вышел на свободу. Об этом сообщает адвокат Болотина Александр Аснис.

«Клиент полностью отбыл наказание, выплатил штраф в размере 200 тысяч рублей и вышел на свободу 22 февраля. Большую часть срока осужденный провел в „Лефортово“ — это время было зачтено в полуторакратном размере», — передает слова Александра Асниса издание «Коммерсант».

Экс-владелец КТЗ, по информации издания, «активно сотрудничал со следствием» и поэтому получил всего два года колонии, из которых отсидел менее полутора лет. Позже Михаил Болотин выступит свидетелем со стороны обвинения на суде против его двух не признавших вину предполагаемых подельников.

Ранее URA.RU писало, что основателя и президента КТЗ Михаила Болотина задержали по делу о растрате. По данным источников, с ним занимались следователи ФСБ, также в деле фигурировали еще два человека. Позже Михаил Болотин раскаялся и признал свою вину.