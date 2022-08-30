Экс-владелец «Курганмашзавода» Болотин признался в преступлении

Обвиняемый в особо крупном хищении основатель, экс-владелец и гендиректор машиностроительного холдинга «Концерн „Тракторные заводы“» (в который ранее входил «Курганмашзавод») Михаил Болотин раскаялся и признал свою вину. Следствие ФСБ настояло на содержании его под стражей, мотивируя тем, что он не выдал предположительно украденные средства предприятия и может использовать их для организации побега, сообщает издание «Коммерсант».
«61-летний миллиардер Болотин сидит в СИЗО уже 11 месяцев и все это время жалуется в Мосгорсуд на решения Лефортовского райсуда, периодически продлевающие ему избранную меру пресечения. Представитель следственного управления ФСБ РФ всякий раз поясняет, что, несмотря на все заслуги, Михаил Болотин обвиняется в особо тяжком преступлении (ч. 4 ст. 160 УК — растрата), а, учитывая грозящий ему десятилетний срок, может воспрепятствовать расследованию, уничтожив, например, улики по делу или оказав давление на свидетелей», — передает издание.
Последний спор в Мосгорсуде о мере пресечения, по информации «Коммерсанта», почти повернул ход процессов в пользу Михаила Болотина. Его адвокат Светлана Чиркова озвучила, что он признал хищение, раскаялся и взял курс на «активное сотрудничество со следствием», а также попросила перевести подзащитного из следственного изолятора под домашний арест.
Сторона обвинения озвучила, что речь в уголовном деле идет о 90 млн рублей и предположила, что освобожденный из-под стражи Михаил Болотин использует финансовый ресурс и сбежит за границу. Мосгорсуд утвердил решение райсуда о продлении ареста бизнесмену до 11 полных месяцев.
По версии следствия, хищение было совершено в 2014—2015 годах. Минобороны тогда выделило концерну 5,2 млрд рублей на проектирование и производство боевых машин пехоты под шифром «Курганец». Изготовить бронетехнику должен был Курганский машиностроительный завод, а оснастить броней и защитой — московский НИИ стали. Часть выделенных на броню средств — 90 млн рублей, по версии следствия, исчезла. Госконтракт на бронетехнику сорвался, а весной 2017 года Арбитражный суд Курганской области начал дело о банкротстве КМЗ, которое длилось почти два года. Только по итогам 2017 года убыток предприятия превысил 108,2 млрд рублей.
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Обвиняемый в особо крупном хищении основатель, экс-владелец и гендиректор машиностроительного холдинга «Концерн „Тракторные заводы“» (в который ранее входил «Курганмашзавод») Михаил Болотин раскаялся и признал свою вину. Следствие ФСБ настояло на содержании его под стражей, мотивируя тем, что он не выдал предположительно украденные средства предприятия и может использовать их для организации побега, сообщает издание «Коммерсант». «61-летний миллиардер Болотин сидит в СИЗО уже 11 месяцев и все это время жалуется в Мосгорсуд на решения Лефортовского райсуда, периодически продлевающие ему избранную меру пресечения. Представитель следственного управления ФСБ РФ всякий раз поясняет, что, несмотря на все заслуги, Михаил Болотин обвиняется в особо тяжком преступлении (ч. 4 ст. 160 УК — растрата), а, учитывая грозящий ему десятилетний срок, может воспрепятствовать расследованию, уничтожив, например, улики по делу или оказав давление на свидетелей», — передает издание. Последний спор в Мосгорсуде о мере пресечения, по информации «Коммерсанта», почти повернул ход процессов в пользу Михаила Болотина. Его адвокат Светлана Чиркова озвучила, что он признал хищение, раскаялся и взял курс на «активное сотрудничество со следствием», а также попросила перевести подзащитного из следственного изолятора под домашний арест. Сторона обвинения озвучила, что речь в уголовном деле идет о 90 млн рублей и предположила, что освобожденный из-под стражи Михаил Болотин использует финансовый ресурс и сбежит за границу. Мосгорсуд утвердил решение райсуда о продлении ареста бизнесмену до 11 полных месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что Михаила Болотина задержали в Москве, делом занимаются следователи ФСБ и что его задержание связано с проблемами на «Курганмашзаводе», которое производит боевые машины пехоты. В этом уголовном деле фигурирует еще двое человек. По версии следствия, хищение было совершено в 2014—2015 годах. Минобороны тогда выделило концерну 5,2 млрд рублей на проектирование и производство боевых машин пехоты под шифром «Курганец». Изготовить бронетехнику должен был Курганский машиностроительный завод, а оснастить броней и защитой — московский НИИ стали. Часть выделенных на броню средств — 90 млн рублей, по версии следствия, исчезла. Госконтракт на бронетехнику сорвался, а весной 2017 года Арбитражный суд Курганской области начал дело о банкротстве КМЗ, которое длилось почти два года. Только по итогам 2017 года убыток предприятия превысил 108,2 млрд рублей.