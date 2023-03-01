Welt: на Украине признали неудачу ВСУ под Бахмутом

01 марта 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Брешь на Севере Бахмута, созданная российскими военными, угрожает ВСУ, сообщает Welt Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» добились успеха в окружении Бахмута — взятие ими сел Ягодное и Берховка создает угрозу для Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своих социальных сетях украинский военный аналитик Олег Жданов. «Эта брешь на северном фланге Бахмута представляет для нас явную угрозу», — цитирует Олега Жданова немецкое издание Welt. Бойцы ЧВК «Вагнер» вклинились между селами Ягодное и Берховка, тем самым постепенно окружая Бахмут, сообщается в материале. 25 февраля пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала сообщение о взятии населенного пункта Ягодное на Севере Бахмута. Село было взято силами штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». В среду российские хакеры из группировки Killnet слили приказ о сдаче Бахмута, полученный ВСУ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» добились успеха в окружении Бахмута — взятие ими сел Ягодное и Берховка создает угрозу для Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своих социальных сетях украинский военный аналитик Олег Жданов. «Эта брешь на северном фланге Бахмута представляет для нас явную угрозу», — цитирует Олега Жданова немецкое издание Welt. Бойцы ЧВК «Вагнер» вклинились между селами Ягодное и Берховка, тем самым постепенно окружая Бахмут, сообщается в материале. 25 февраля пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала сообщение о взятии населенного пункта Ягодное на Севере Бахмута. Село было взято силами штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». В среду российские хакеры из группировки Killnet слили приказ о сдаче Бахмута, полученный ВСУ.