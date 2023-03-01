Тысячам курганских медработников прибавят 30 млн рублей к зарплатам

В Курганской области специальную социальную выплату получат больше 3800 медработников

Специальная выплата назначена более 3800 медработникам Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области более 3800 медицинских работников получат специальную социальную выплату от Социального фонда РФ. Общая сумма доплаты составит около 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

«Отделение Социального фонда России по Курганской области назначило специальную социальную выплату более 3800 зауральским медработникам на общую сумму около 30 млн. рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах страны», — говорится в сообщении реготделения СФР.

Ранее URA.RU писало, что новая выплата полагается медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории специалиста и вида организации, он может быть от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Больницы должны передавать в Соцфонд реестр работников ежемесячно. После получения реестра Соцфонд перечисляет средства в течение трех дней на указанные медучреждениями счета. По данным Свердловскстата на ноябрь 2022 года, в Курганской области в медицинской сфере трудились 24890 сотрудников, что на 3% меньше, чем годом ранее.